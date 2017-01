Le président Barrow installé par la force

Les troupes sénégalaises et de quatre autres pays d’Afrique de l’Ouest sont intervenues jeudi en Gambie pour installer le nouveau président Adama Barrow et forcer au départ le sortant Yahya Jammeh, qui refuse de reconnaître sa défaite électorale.

M. Barrow, tout de blanc vêtu, a prêté serment à l’ambassade de Gambie à Dakar en présence de nombreux responsables d’organisations internationales et régionales ainsi que de ses deux épouses.

Dans le même temps, les forces sénégalaises, mandatées par l’organisation régionale ouest-africaine CEDEAO, qui presse depuis des semaines M. Jammeh, dont le mandat a expiré mercredi, de céder le pouvoir, entraient sur le territoire de leur petit voisin d’un 1,8 million d’habitants.

Les soldats sénégalais ont pénétré « de partout » en Gambie, pays totalement enclavé dans le Sénégal à l’exception d’une étroite bande côtière, a indiqué à l’AFP le colonel Abdoul Ndiaye, porte-parole de l’armée.

« L’ensemble des moyens, terre, air et mer » des forces de la CEDEAO mobilisées pour cette opération, a été engagé, a affirmé à l’AFP un autre responsable de l’armée sénégalaise, précisant que des militaires du Nigeria, du Ghana, du Togo et le Mali étaient également impliqués.

Vote unanime à l’ONU

L’annonce est intervenue quelques minutes après le vote unanime par le conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution soutenant les initiatives de la CEDEAO pour pousser Yahya Jammeh à quitter le pouvoir, sans explicitement approuver un recours à la force.

Des avions de combat nigérians avaient mené dans la journée des missions de reconnaissance au-dessus de la Gambie, notamment la capitale Banjul.

Selon des témoins, des accrochages ont eu lieu entre soldats sénégalais et des rebelles présumés du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), qui se bat depuis 1982 pour l’indépendance de la Casamance, réputé proche du régime Jammeh.

Dans son discours d’investiture, M. Barrow, élu à la surprise générale lors de la présidentielle du 1er décembre, a salué « un jour qu’aucun Gambien n’oubliera jamais », avant d’appeler les forces armées gambiennes à se rallier à lui, sous peine d’être traités comme des « rebelles ».

Des scènes de liesse ont éclaté peu après dans les rues de Banjul sans être réprimées par les militaires présents. Le général Ousman Badjie avait dès la veille laissé entendre qu’il n’entendait pas résister et entraîner ses hommes dans un « combat stupide » autour d’une « dispute politique ».

Dirigeant à la poigne de fer

Imprévisible et accusé de violations des droits de l’homme par de nombreuses ONG internationales, Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir en 1994 par un coup d’État sans effusion de sang, dirige depuis le pays, qu’il a récemment proclamé « république islamique » d’une main de fer.

Après avoir initialement, et à la stupeur générale, reconnu sa défaite face à M. Barrow, candidat d’une opposition pour une fois unie, il avait fait volte-face. Malgré les pressions internationales et abandonné au fil des jours par sa vice-présidente et plusieurs de ses ministres, il s’est obstiné à demeurer en place.

Le risque de troubles a poussé de nombreux Gambiens, résidents étrangers et touristes à quitter le pays. Selon les agences de l’ONU, quelque 25 000 personnes, dont une moitié d’enfants, en sont partis depuis le début de la crise.