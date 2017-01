Tunisie et cannabis

Tunis — De la société civile au chef de l’État, les appels se multiplient en Tunisie pour une réforme en profondeur de la controversée « loi 52 », afin que « fumer un joint » ne mène plus chaque année des milliers de jeunes en prison. « La répression n’est pas du tout efficace. […] Je suis totalement contre l’emprisonnement », a déclaré mercredi au quotidien La Presse la secrétaire d’État à la jeunesse, Faten Kallel, en déplorant les « conservatismes ». Promulguée en 1992 du temps du régime de Zine el Abidine Ben Ali, la « loi 52 » est l’objet d’une longue controverse dans le pays : elle prévoit une peine minimale d’un an de prison pour « consommation de stupéfiants » et interdit aux magistrats de prendre en compte toute circonstance atténuante. À l’époque de la dictature, elle était souvent utilisée comme prétexte pour réprimer les voix critiques. Aujourd’hui, son application s’est banalisée et des milliers de jeunes sont jetés chaque année en prison, la plupart pour consommation de cannabis. Entre 2000 et 2016, le nombre de procès est ainsi passé de 732 à 5744.