Afghanistan: les suicides de jeunes femmes augmentent

Kaboul — Le nombre de suicides et de tentatives de suicides en Afghanistan a bondi au cours des quatre dernières années, en particulier chez les filles et femmes de 15 à 29 ans, selon le ministère de la Santé. « Sur les quatre dernières années, le nombre de personnes ayant tenté ou s’étant suicidées a fortement augmenté, atteignant les 10 000 », soit une moyenne annuelle de 2500, contre « seulement 1205 en 2012 », affirme le ministère dans une étude publiée sur le site du gouvernement afghan. « La plupart sont des femmes âgées de 15 à 29 ans. » Difficile de savoir s’il s’agit d’un meilleur enregistrement des cas de suicides ou d’une véritable hausse, mais le ministère évoque « les pressions économiques et sociales » comme principales causes de cette augmentation vertigineuse, dans un pays en guerre depuis quatre décennies où la sécurité se détériore.