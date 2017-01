La Russie prolonge le permis de séjour de Snowden de deux ans

Moscou — Les autorités russes ont prolongé de deux ans le permis de séjour de l’ex-consultant du renseignement américain et lanceur d’alerte Edward Snowden qui vit depuis 2013 en Russie, a annoncé mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

« On vient tout juste de prolonger de deux ans le permis de séjour en Russie de Snowden », a annoncé sur sa page Facebook Maria Zakharova.

Contacté par l’AFP, Anatoli Koutcherena, avocat de l’ex-consultant de l’Agence nationale de sécurité (NSA), n’était pas disponible dans l’immédiat pour confirmer cette information.

Edward Snowden bénéficiait jusque-là d’un permis de séjour de trois ans, obtenu après un droit d’asile d’un an. Il avait au départ passé plus d’un mois — selon la version officielle — dans la zone de transit de l’aéroport international moscovite Cheremetievo.

L’ancien consultant de la NSA a fui en Russie après avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents prouvant l’étendue des activités de la NSA, démontrant l’ampleur de la surveillance électronique exercée par les États-Unis.

Ces révélations avaient alors suscité de très fortes tensions entre les États-Unis et leurs alliés et la décision des autorités russes de lui accorder un permis de séjour avait provoqué la colère de Washington.

Chelsea Manning graciée

Le prolongement de son permis de séjour intervient alors que le président américain Barack Obama a réduit mardi la peine de la militaire Chelsea Manning qui purgeait une peine de 35 ans de prison pour avoir transmis des documents confidentiels à WikiLeaks. Manning sera libérée le 17 mai.

Cette décision a été saluée par Edward Snowden, lui-même inculpé aux États-Unis d’espionnage et de vol de documents appartenant à l’État et privé de passeport américain.

« Dans cinq mois tu seras libre. Merci pour tout ce que tu as fait pour tout le monde, Chelsea », a-t-il réagi sur Twitter, ajoutant : « merci, Obama ».

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea. Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl