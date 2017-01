Les enjeux de l’OTAN sous la présidence Trump

Donald Trump l’a dit en campagne électorale et l’a répété à des quotidiens européens dimanche : l’OTAN — dont fait partie le Canada — est « obsolète ». Aussi a-t-il déjà affirmé que Washington ne volerait pas automatiquement au secours de ses alliés, remettant ainsi en cause l’article 5 du Traité, lequel prévoit qu’une attaque contre un membre implique toutes les parties. À deux jours de l’investiture du président républicain, survol des enjeux qui traversent l’Alliance atlantique avec Dominika Kunertova, doctorante au CERIUM.

Comment les propos de Trump sont-ils reçus par les membres de l’Alliance ?

Son arrivée au pouvoir génère un climat d’incertitude. Les alliés devront attendre le prochain sommet cette année — la date n’est pas encore fixée — pour connaître la position officielle du nouveau président. Pour l’heure, ils espèrent qu’il ne compromettra pas le déploiement de 4000 soldats américains en Pologne amorcé la semaine dernière.

Quant à l’article 5, il n’est pas automatique. Il doit d’abord faire l’objet de consultations entre les alliés. Cela dit, si ce principe de défense collective n’était pas activé lors d’une situation le requérant, l’OTAN traverserait une crise existentielle.

Mais il y a plus inquiétant : les risques de conflits d’intérêts et les récentes révélations du renseignement américain suggèrent que Trump lui-même pourrait être une vulnérabilité importante au sein de l’OTAN en tant que cible de chantage des autorités russes.

Facteur atténuant, les positions de Trump ne sont pas partagées par la majorité des républicains. D’éventuels membres de son administration s’éloignent déjà de sa rhétorique électorale en réaffirmant que Washington ne menacera jamais ses alliés d’un retrait de ses obligations de défense collective.

Par exemple, l’audition du futur secrétaire à la Défense, James Mattis, devant le Sénat la semaine dernière a été reçue comme un soulagement. Le Sénat a accordé à ce général à la retraite et ancien commandant suprême de l’OTAN une exception lui permettant d’occuper un poste politique avant qu’expire le délai obligatoire de sept ans après une carrière militaire — vraisemblablement parce que Mattis serait en mesure de freiner Trump.

Trump a accusé la majorité des membres de l’Alliance de profiter de la sécurité collective sans payer leur juste part, qui est d’octroyer 2 % du PIB à la Défense. Ce qui est vrai. Le Canada, par exemple, n’atteint pas 1 %. La critique — et les menaces — de Trump pourrait-elle modifier le comportement des alliés à cet égard ?

Le partage de fardeau est un vieux problème. Trump n’est pas le premier président américain à critiquer les alliés. Depuis son adoption en 2006, les États-Unis ont eu tendance à surestimer — et les Européens à sous-estimer — l’importance de cette règle informelle de dépenser au moins 2 % du PIB pour la défense.

En même temps, lors du sommet de 2014, les alliés se sont engagés à respecter le principe du « 2/20 » : 2 % du PIB pour la Défense et 20 % de ce budget pour la modernisation de l’équipement. Résultat : 22 alliés ont augmenté leurs dépenses. Ceux consacrant au moins 2 % du PIB à la Défense sont passés de trois à cinq, et dix allouent au moins 20 % de leur budget à la modernisation. Par contre, pour marquer une différence réelle dans les capacités défensives de l’OTAN, il faut que ce soit les grands pays européens qui commencent à investir davantage.

Cela dit, plutôt que de viser un pourcentage, l’Alliance devrait insister sur des améliorations plus concrètes et lier davantage ses dépenses à la quantité et à la qualité des capacités.

Les alliés européens songent-ils à délaisser l’OTAN pour assurer eux-mêmes leur sécurité ?

C’est le contraire qui se produit : l’UE opte pour un resserrement du partenariat avec l’OTAN. Si l’UE perd le Royaume-Uni à cause du Brexit, l’initiative pour une plus grande intégration militaire devrait provenir de l’axe franco-allemand, ce qui n’est pas près d’arriver. En plus, le développement de forces armées indépendantes européennes serait trop coûteux.

Lors du sommet à Varsovie en juillet 2016, les deux organisations ont signé une déclaration pour une meilleure coopération. Et en décembre, ils ont présenté des dispositions coopératives, notamment dans les domaines de la lutte contre la menace hybride — telle la désinformation — et de la cybersécurité.

Et qu’en est-il du rôle du Canada dans l’OTAN dans ce contexte ?

Ottawa doit prendre plus d’initiatives pour renforcer le lien transatlantique. Même si le Canada se trouve en Amérique du Nord, sa population et son niveau de dépenses militaires le rapprochent des pays européens, ce qui lui permet de comprendre les enjeux propres aux deux rives de l’Atlantique.

Étant donné que Trump pourrait nuire aux initiatives de l’OTAN pour protéger l’Europe de l’Est de la Russie, Ottawa devrait accélérer le déploiement de ses troupes en Lettonie. Le Canada exercerait aussi une plus grande influence s’il occupait plus de postes importants au sein de l’Organisation.

Ottawa doit aussi saisir l’occasion d’assumer son rôle de leader dans le groupe des alliés non membres de l’UE. Ce leadership pourrait déboucher sur la création d’une première institution « otanienne » au Canada, ce qui permettrait d’ancrer davantage l’Alliance en Amérique du Nord.