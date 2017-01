Un Ontarien parmi les victimes

Le Canadien qui a perdu la vie, tôt lundi matin, quand un tireur a fait irruption dans une boîte de nuit de Playa del Carmen, au Mexique, était un jeune père de famille ontarien qui travaillait dans le domaine de la sécurité depuis de nombreuses années.

Kirk Wilson, qui assurait la sécurité au bar Blue Parrot, fait partie des cinq personnes qui ont été abattues vers 2 heures du matin par un homme qui aurait ouvert le feu en raison « d’une dispute entre deux personnes », selon les autorités mexicaines.

L’altercation aurait nécessité que les gardes de sécurité interviennent, a aussi affirmé Carlos Joaquín, le gouverneur de l’État de Quintana Roo, où est situé Playa del Carmen. Parmi ceux-là, il y avait Kirk Wilson, un homme décrit par ses amis comme étant d’une grande douceur et d’une grande gentillesse.

Moins d’une heure avant que les premiers coups de feu soient tirés, le Québécois William Om avait croisé son regard en entrant dans la boîte de nuit. « C’est fou que la personne qui est décédée, je l’aie vue une heure avant qu’elle meure », a-t-il déclaré au Devoir. Lundi, William avait décidé de passer sa première soirée à Playa del Carmen avec ses amis au Blue Parrot, où avait lieu la dernière soirée du festival de musique BPM.

« Vers 2 h, on a commencé à entendre des coups de feu et moi, je n’en ai jamais entendu en vrai, alors je suis resté debout. Je pensais que c’était des feux d’artifice », a-t-il relaté. Un ami l’a tiré au sol. Lui a crié que les sons qu’il entendait étaient bel et bien des coups de feu. « Et là, j’ai réalisé que c’était une fusillade, que c’était dans la boîte », a poursuivi le jeune homme de 24 ans. Il n’a pensé qu’à une chose : s’enfuir.

Blessés nombreux

En cherchant leurs camarades, son ami et lui se sont retrouvés devant l’entrée du bar, là où les coups de feu ont vraisemblablement été tirés. « C’est là qu’on a vu des personnes blessées, des gens atteints à la hanche, d’autres au bras, au corps… », a-t-il énuméré. « Dans la rue, tout le monde courait partout, c’était comme dans les films. Je ne savais même pas comment réagir. »

William et ses amis s’en sont sortis sans blessure. Cinq personnes y ont laissé leur vie, tandis que quinze ont été blessées. « C’est vraiment triste », a réagi le Québécois.

Manque d’information

Les autorités mexicaines ont donné peu de détails sur le suspect de l’attaque, se bornant à dire que quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages saluant la mémoire de Kirk Wilson sont apparus dans les heures qui ont suivi la confirmation de son décès par Affaires mondiales Canada et les autorités mexicaines. La bonté de cet Ontarien, qui laisse derrière lui sa femme et ses enfants de six et sept ans, a notamment été saluée par Tennis Canada. « Depuis près de deux décennies, Kirk était partie intégrante de l’équipe de la sécurité de la Coupe Rogers à Toronto. […] Toujours amical, extraverti, heureux de donner un coup de main, il était une force positive et un favori parmi les employés et les bénévoles qui travaillaient avec lui tous les étés », a écrit l’organisation sportive.

Une campagne de financement pour venir en aide à sa famille a été lancée. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 18 000 $ avaient été amassés.