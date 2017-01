Burkina: marche silencieuse un an après l’attentat de Ouagadougou

Ouagadougou — Environ 1500 personnes ont marché silencieusement dimanche à Ouagadougou, en hommage aux victimes de l’attentat qui a fait 30 morts et plus de 70 blessés, le 15 janvier 2016 dans la capitale burkinabé, a constaté l’AFP.

La marche à laquelle a notamment participé le premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba, s’est déroulée sur le lieu de l’Avenue Kwame N’Krumah où se trouvent l’Hôtel Splendid, le restaurant Cappuccino et le bar Taxi-Brousse, théâtres de l’attaque du commando djihadiste.

Pour la plupart vêtus de blanc ou de noir, les participants ont marché dans un silence glacial avant d’assister à une sobre cérémonie présidée par le chef de l’État Roch Marc Christian Kaboré en présence de nombreux diplomates notamment de France, des États-Unis, du Canada, d’Italie ou des Pays-Bas, des pays qui ont perdu des ressortissants dans l’attaque.

Une stèle a été inaugurée sur le terre-plein central entre l’Hôtel Splendid et le restaurant Cappuccino où la majorité des victimes a perdu la vie.

Le 15 janvier 2016, un commando de trois assaillants a attaqué avec des armes automatiques des bars et hôtels du centre-ville de la capitale burkinabé Ouagadougou, tuant 30 personnes, majoritairement des étrangers et faisant 71 blessés.

Revendication

L’attaque avait été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), qui l’avait attribuée au groupe Al-Mourabitoune de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar.

« C’est pour montrer à la face du monde qu’aucune concession ne doit être faite au terrorisme et aux terroristes que nous sommes rassemblés ici », a lancé, visage fermé, le président Kaboré.

« Le peuple du Burkina Faso, les familles et proches des victimes ainsi que les amis du Burkina Faso n’oublieront jamais toutes ces personnes arrachées à notre affection dans des conditions dramatiques », a poursuivi le président, appelant ses compatriotes à soutenir les forces de défense et de sécurité afin de vaincre « les ennemis de la démocratie et du développement ».

« La meilleure réponse à ces terroristes est de toujours prendre un avion, un train, un car voire un taxi de brousse ou de ville et venir déguster un cappuccino dans un Burkina Faso plus splendide et résilient », a lancé Pascal Lankoandé, le porte-parole des familles des victimes en jouant sur les noms des lieux des attaques meurtrières (Cappuccino, Splendid, Taxi-Brousse).

Pays sahélien pauvre d’Afrique de l’ouest jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d’Occidentaux, le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d’enlèvements et d’attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger.