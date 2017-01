L’illusion du cyberpouvoir russe

Photo: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kremlin Pool Photo via Associated Press

Les ingérences du Kremlin dans la présidentielle américaine sont crédibles, même si elles restent délicates à prouver, estime l’expert Andreï Soldatov. Les pirates n’auraient en tout cas pas utilisé de méthodes sophistiquées, mais simplement des ruses basiques pour obtenir des mots de passe.

Andreï Soldatov est un journaliste d’investigation russe, spécialiste des services secrets de son pays, qu’il étudie depuis 1999, et de la cyberactivité, sur laquelle il travaille depuis 2011. Il a écrit The Red Web. The Struggle Between Russia’s Digital Dictators and the New Online Revolutionaries, un ouvrage consacré aux tentatives de l’État de prendre le contrôle de la Toile. Une lutte qui oppose les « dictateurs numériques » aux « nouveaux révolutionnaires en ligne ». Soldatov a aussi cosigné Les héritiers du KGB. Enquête sur les nouveaux boyards (François Bourin Éditeur).

Que pensez-vous du brûlot de 35 pages qui montrait les liens entre Donald Trump et le Kremlin, publié la semaine dernière par BuzzFeed ?

Dans le meilleur des cas, c’est de l’information à l’état brut, qui n’a été ni vérifiée ni analysée. Il y a beaucoup d’erreurs et d’éléments invérifiables. Cela arrive souvent quand ce type de document est rédigé par un seul auteur, sans qu’un analyste passe derrière. C’est comme ça qu’on se retrouve avec une explication complotiste des limogeages de hauts gradés au Kremlin en 2016 : selon le rapport, les aléas de l’action russe dans la campagne américaine auraient poussé Vladimir Poutine à démettre des personnages puissants de son entourage. Ce qui est plus que douteux, car il s’agit de politique intérieure. On sent que le rapport a été rédigé à la hâte. Sans parler des détails sensationnels dignes de la presse à scandale sur les orgies dans les chambres d’hôtel. Nous ne disposons vraiment d’aucune preuve, il faut rester sceptique.

Peut-on quand même en tirer quelque chose ?

Ce rapport reflète assez justement la manière dont les décisions sont prises au Kremlin. Surtout depuis l’annexion de la Crimée en 2014. Le rapport laisse entendre que Poutine a personnellement chapeauté l’opération, sans passer par ses ministres. Et c’est vrai que Poutine ne fait plus confiance aux institutions ni aux administrations. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères a cessé de façonner la politique diplomatique de la Russie. Sergueï Lavrov (le ministre des Affaires étrangères) n’a rien à dire sur l’Ukraine ou sur la Syrie. Il n’est clairement plus aux commandes. Qui plus est, des acteurs informels sont entrés en scène pour agir sur des sujets sensibles. Ils sont souvent extérieurs aux structures étatiques, ce ne sont pas des fonctionnaires. C’est surtout vrai pour tout ce qui touche au « cyber ». Ce ne sont pas les services secrets ou les militaires qui gèrent ce genre d’attaque. Le dossier présente des groupes de hackeurs qui ont été sollicités dans différents coins du monde pour mener les opérations contre des cibles occidentales. L’externalisation de missions sensibles est une marque de fabrique du Kremlin, pour réduire les risques et pouvoir nier sa responsabilité. Comme l’envoi de « volontaires » et d’entreprises militaires privées pour faire la guerre en Ukraine ou en Syrie.

Les services secrets russes ont-ils vraiment du kompromat, un dossier compromettant sur Donald Trump ?

C’est très vraisemblable. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela, c’est la routine, héritée des méthodes du KGB. Les services secrets ont toujours surveillé les personnalités étrangères qui viennent en Russie. Pas besoin d’être un homme politique pour cela. Le KGB avait un terme spécial pour ce genre d’opération, « le renseignement depuis le territoire », destiné à recruter des étrangers une fois qu’ils étaient en Russie. Poutine a lui-même travaillé pendant longtemps dans un tel service, à Saint-Pétersbourg. On collecte de la matière, et on verra ce qu’on en fait après. Le kompromat — des éléments compromettants, vidéos, enregistrements téléphoniques, courriels — a beaucoup été utilisé récemment par les chaînes de télévision publique et les médias pro-Kremlin pour discréditer les opposants au régime.

Les services secrets américains semblent convaincus que l’accession de Donald Trump au pouvoir est un projet russe de longue haleine. Mais Poutine n’a pas l’habitude d’élaborer des stratégies sur le long terme… Selon moi, les décisions du Kremlin étaient purement tactiques. Ils travaillaient à saper la candidature de Hillary Clinton mais, en vertu de leur mentalité complotiste, ils étaient convaincus qu’elle serait néanmoins la prochaine présidente. Ce sont de véritables KGBistes, avec un horizon réduit. Ils sont vraiment persuadés que tout est prédéterminé, qu’il existe un establishment qui a déjà décidé qui sera le prochain président. Personne en Russie ne s’attendait réellement à ce que Donald Trump gagne.

La Russie dispose-t-elle des réseaux d’influence puissants qu’on lui prête ?

Nous avons été victimes d’une illusion d’optique. Il y a eu tellement d’événements et d’actions successives en 2016 que nous avons l’impression que le Kremlin a un plan, une stratégie. Mais je penche plutôt pour une chaîne de réactions conjoncturelles. La première cyberattaque orchestrée par les Russes contre le Parti démocrate semble être une revanche contre les Panama Papers (la fuite de millions de documents confidentiels sur des sociétés offshore et les noms de leurs actionnaires et intermédiaires, dont deux proches de Poutine) qui ont été perçus au Kremlin comme une attaque personnelle visant Poutine et ses amis. Au départ, le résultat est plutôt médiocre. Vladimir Poutine et Julian Assange répètent le même refrain : oubliez les hackeurs, c’est le contenu des courriels qui importe. Personne n’avait anticipé que l’ingérence des Russes deviendrait la grande histoire dans cette élection.

A-t-on raison de craindre que la Russie continue à essayer d’influer sur les processus électoraux, en France ou en Allemagne ?

Le principal problème, c’est que les hommes politiques européens ne comprennent pas bien comment fonctionnent l’espace informationnel, les réseaux sociaux, ils ne savent pas comment travailler avec ce milieu. Pour expliquer cette faiblesse, ils accusent la Russie et sa stratégie de désinformation. C’est un récit vendeur. Mais le fait est que les propagandistes russes, comme le site Russia Today (RT), ne créent pas la narration, l’espace informationnel, même s’ils jouent sur tous ces registres. Les sentiments antimigrants, anti-establishment, la fatigue à l’égard de tous ces politiques corrompus ou incompétents… ce n’est pas RT qui a les a inventés. En essayant de mettre tout ça sur le dos d’un « horrible projet de Moscou », on ne s’attaque pas réellement au problème… Le danger, et c’est la tentation du moment, c’est d’instaurer une sorte de censure sélective pour se protéger. Mais rien ne peut justifier la régulation des contenus. Sinon tout le monde va finir par penser comme ils pensent au Kremlin. Et c’est déjà en train de se passer. Les cybergénéraux américains se sont toujours opposés à leurs homologues russes. Les Américains parlaient de cybersécurité — celle des réseaux informatiques et des ordinateurs —, tandis que les Russes étaient préoccupés par la sécurité de l’information, c’est-à-dire la régulation des contenus. Mais c’est en train de changer : l’Occident commence à parler comme les Russes.

Le Kremlin a-t-il les moyens de peser sur des scrutins étrangers ?

Le pire, c’est que nous ne savons rien des cybercapacités réelles de la Russie, de son aptitude à pirater un système, briser les codes, s’introduire dans des réseaux. Car rien de tel n’a été utilisé dans les récents cas aux États-Unis. Le « piratage » du Parti démocrate, c’était de l’ingénierie sociale — trouver des mots de passe, induire les gens en erreur pour qu’ils les livrent d’eux-mêmes… Mais personne n’a rien piraté à partir de super-ordinateurs installés à la Loubianka (le siège du FSB à Moscou). Donc nous ne savons toujours pas de quoi ils sont capables en matière de cyberoffensives contre des infrastructures.

Quel est le mode opératoire des hackeurs russes qui pourrait servir le pouvoir ?

Le schéma a beaucoup changé. De 2007 à 2014, les hackeurs étaient des criminels qui gagnaient de l’argent en créant et vendant des logiciels de piratage, des botnets (réseaux de robots ou machines zombies destinés à des usages malveillants, comme les attaques par déni de service). Ensuite ces botnets se retrouvaient entre les mains de militants pro-Kremlin qui lançaient les cyberattaques.

À partir de 2014, les missions sont devenues plus compliquées et plus ambitieuses, comme l’a montré le piratage par des hackeurs russes d’une centrale électrique dans l’ouest de l’Ukraine, en décembre 2015. Aujourd’hui, le Kremlin sollicite les employés de grosses boîtes informatiques russes.

Le Kremlin a-t-il donc fini par comprendre que nous étions entrés dans l’ère du numérique ?

Les services secrets ont toujours été méfiants à l’égard d’Internet. Il y a eu cette histoire célèbre, pendant les manifestations anti-Poutine en 2011 : le FSB de Saint-Pétersbourg, pour exiger la fermeture de certains groupes VKontakte (le Facebook russe), a envoyé un fax… Officiellement, c’est le FSB qui définit la politique dans le domaine de la sécurité de l’information. Ils sont à la traîne, frileux. C’est pour ça que Poutine a pu dire qu’il ne croit pas à Internet, ou encore qu’Internet est une invention de la CIA. Mais ils sont en train de se rattraper. Le Kremlin joue les apprentis sorciers pour ce qui est des cyberattaques à l’étranger, mais il est obsédé par le contrôle d’Internet en Russie. Et c’est la Chine qui va l’aider dans cette tâche : des accords ont été signés en ce sens, y compris avec l’architecte de la grande muraille électronique chinoise.