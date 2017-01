Ambassade américaine à Jérusalem: les Palestiniens mettent Trump en garde

Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu vendredi que le projet du président élu Donald Trump de transférer à Jérusalem l’ambassade des États-Unis en Israël pourrait conduire les Palestiniens à « revenir sur la reconnaissance » de l’État hébreu. Lors de la grande prière hebdomadaire sur l’esplanade des Mosquées, le grand mufti de Jérusalem a lui averti M. Trump qu’un éventuel transfert de l’ambassade américaine dans la Ville sainte constituerait une « agression » contre tous les musulmans. Si Donald Trump, qui prendra ses fonctions dans une semaine, reconnaissait Jérusalem comme la capitale d’Israël et déplaçait l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, comme il a promis de le faire pendant sa campagne électorale, il romprait avec la politique historique des États-Unis, qui est aussi celle de la très grande majorité de la communauté internationale. Le statut de Jérusalem est en effet l’une des questions les plus épineuses d’un règlement du conflit israélo-palestinien. Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivisible, y compris Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem occupée par Israël depuis 1967 et annexée depuis 1980, dont les Palestiniens veulent faire la capitale de l’État auquel ils aspirent.