Égalité hommes-femmes au mur des Lamentations

Photo: Menahem Kahana Agence France-Presse

La Cour suprême israélienne a affirmé qu’elle penchait pour l’égalité entre hommes et femmes au mur des Lamentations en demandant aux responsables politiques et religieux de justifier pourquoi des femmes ne pourraient pas y lire la Torah. Conformément à la stricte tradition ultraorthodoxe, il y a actuellement deux espaces séparés de prière pour les hommes et les femmes. Les femmes n’ont pas non plus le droit de diriger les prières ou d’apporter des rouleaux de la Torah.