1400 enfants tués, 2000 écoles hors d’usage, selon l’UNICEF

Sanaa — Près de 1400 enfants yéménites sont morts et quelque 2000 écoles sont hors d’usage depuis l’escalade de la guerre au Yémen en mars 2015, a annoncé mercredi à Sanaa le Fonds de l’ONU pour l’enfance (UNICEF). « Depuis l’escalade du conflit, les Nations unies ont pu vérifier que près de 1400 enfants ont été tués et plus de 2140 blessés », a déclaré à la presse la représentante au Yémen de l’UNICEF, Meritxell Relano. « Près de 2000 écoles au Yémen ne peuvent plus servir parce qu’elles ont été détruites, endommagées, servent à accueillir des familles de déplacés ou sont utilisées à des fins militaires », a-t-elle ajouté. Mme Relano a notamment cité la mort confirmée mardi d’un enfant près d’une école au nord de Sanaa lors d’un raid aérien qui en a blessé quatre autres. Un responsable militaire et une source médicale yéménites ont donné un autre bilan de ce raid attribué à la coalition arabe sous commandement saoudien, parlant de cinq morts, dont deux enfants, et de 13 blessés. L’attaque a visé un marché près de l’école al-Falah dans le secteur de Nihm, au nord-est de la capitale, sous contrôle des rebelles chiites Houthis.