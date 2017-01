Grève contre les démolitions dans le secteur arabe

Photo: Jack Guez Agence France-Presse

Jérusalem — Les Arabes en Israël ont fermé magasins, entreprises et écoles mercredi pour protester contre la démolition par les autorités de maisons construites sans les permis requis, très difficiles à obtenir, a indiqué le responsable d’une des organisations les représentant. Le mouvement faisait suite à la destruction, mardi, de onze bâtisses dans la ville arabe de Qalansuwa (nord). Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, forcé par une décision de justice de démolir la colonie juive d’Amona en territoire palestinien occupé et confronté à la surenchère politique pratiquée sur sa droite à ce propos, avait promis en décembre d’appliquer la loi avec la même vigueur contre les constructions illégales de juifs et d’Arabes. Il avait donné l’ordre aux autorités concernées de démolir des structures illégales dans le secteur arabe, avaient rapporté les médias qui le citaient déclarant : « Il n’y aura pas deux poids, deux mesures, en matière de construction. La loi israélienne sera appliquée pareillement aux juifs et aux Arabes ».