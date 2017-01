Près de 50 morts dans une série d’attentats

Kaboul — Une série d’attentats a fait près de 50 morts mardi et secoué trois villes afghanes dont Kaboul, frappée pour la première fois de l’année, et les capitales du Helmand et de Kandahar dans le sud. Un double attentat revendiqué par les talibans a frappé à l’heure de la sortie des bureaux des annexes du Parlement afghan à Kaboul, perpétré par un kamikaze à pied contre un minibus attendant les employés, et une voiture piégée. Les talibans ont quant à eux affirmé sur Twitter que les victimes « sont toutes des agents de renseignement ».