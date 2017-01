Un camouflet pour Nétanyahou, une gifle pour l’Autorité palestinienne

La résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations unies sur les colonies de peuplement dans les territoires occupés et les principes énoncés par le Secrétaire d’État John Kerry en décembre 2016 pourraient servir de base à une future négociation entre Israël et l’Autorité palestinienne (AP). Les réactions ont été diverses aux États-Unis, en Israël et dans les pays arabes. Le temps nous dira si ces initiatives constitueront des références incontournables dans les négociations futures.

La résolution, passée à l’unanimité avec l’abstention des États-Unis, réitère son appui à la solution de deux États, condamne le terrorisme et les incitations à la violence contre les civils, qualifie les colonies de peuplement en Cisjordanie et l’annexion de Jérusalem-Est comme illégales et appelle la communauté internationale à faire une distinction entre les territoires de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967. Cette distinction constitue une défaite pour le gouvernement Nétanyahou et la droite israélienne qui se vantent que les colonies sont un fait accompli. La condamnation par le Conseil de sécurité des incitations à la violence contre les civils vise surtout l’AP après la recrudescence des actes terroristes en Israël et les territoires occupés l’an passé et leur glorification par l’AP. Pour le reste, la résolution constitue une victoire pour l’AP, les pays arabes et les organisations progressistes juives en Israël et la diaspora.

Kerry propose que la reconnaissance d’Israël comme État juif soit un des principes fondamentaux dans les négociations de paix entre Israël et l’AP. Ce principe, pourtant reconnu par les Nations unies en 1947 et inscrit dans la déclaration d’indépendance d’Israël, est revendiqué par le gouvernement Nétanyahou comme une des conditions préalables à toute négociation de paix. Chose remarquable, le principe d’un État juif est maintenant appuyé par les principaux États arabes sunnites de la région. Cette reconnaissance est une victoire pour Nétanyahou et la majorité juive en Israël et un véritable camouflet pour l’AP et la minorité arabe israélienne qui ont toujours refusé le principe d’un État juif.

En fait, la communauté internationale appuie les résolutions des Nations Unies contre les colonies. Quant aux principes de Kerry, à part l’appui explicite de quelques pays arabes et occidentaux, il est trop tôt pour juger de leur pérennité.

Double jeu

Les groupes progressistes juifs et israéliens favorisent la vision de deux États viables, s’opposent à l’expansion des colonies qui menace le caractère juif et démocratique d’Israël et le respect des droits de la personne. Les juifs américains sont aussi en grande majorité contre l’expansion des colonies. Pour le gouvernement Nétanyahou, le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, la communauté juive américaine est la communauté qui compte dans la diaspora en raison de sa capacité à fournir des dons importants à Israël et de lobby à l’endroit du Congrès et du gouvernement des États-Unis, le principal allié et pourvoyeur d’aide militaire à Israël. Les organisations juives américaines dites établies, telles AIPAC et la Ligue anti-diffamation, défendent aussi l’idée de deux états, mais rechignent à critiquer Israël sur la question des colonies.

De son côté, Nétanyahou joue un double jeu sur la question des colonies. D’une part, il se dit favorable à la vision de deux États mais en pratique fait tout pour rendre cette vision impraticable comme le pense une forte minorité d’Israéliens qui soutiennent surtout les partis d’opposition.

Selon de récents sondages, la gauche/centre gauche sioniste pro-paix en Israël se serait effondrée au profit des partis du centre droit et de l’extrême droite. Ces mouvements donnent de plus en plus de place au religieux au détriment du laïc et de la défense des droits démocratiques et de la personne. Les tensions se sont fortement accrues entre le judaïsme orthodoxe prédominant en Israël (la religion d’État) et le judaïsme non orthodoxe, surtout réformiste, plus libéral et minoritaire en Israël, mais prédominant aux États-Unis. La communauté juive américaine n’aura jamais été aussi divisée sur Israël depuis la résurgence de la droite/extrême droite israélienne expansionniste et messianique (droit de retour sur les terres bibliques).

Trump

Cependant, Nétanyahou demeure bien en selle au gouvernement même s’il pourrait être menacé personnellement, car il fait l’objet d’une enquête pour une question de cadeaux illégaux, mais aucune accusation n’a été portée à ce jour.

Le président désigné Trump, sympathique envers Nétanyahou et la droite israélienne, devrait en principe être plus favorable à Israël sur la question palestinienne que l’aura été le gouvernement Obama même si ce dernier aura fourni la plus importante aide militaire de son histoire à Israël. Il a critiqué le gouvernement Obama, tout comme le Congrès américain et les organisations juives américaines établies, pour son manque de soutien à Israël au conseil de sécurité.

La distinction entre territoires d’Israël et territoires occupés pourrait-elle avoir pour conséquence d’encourager de nouvelles initiatives internationales telles que celles entreprises par l’Union Européenne sur l’étiquetage et les accords commerciaux qui discriminent les colonies ? Trump sera-t-il un élément facilitateur dans la région ou sera-t-il un agent perturbateur comme son appui éventuel à l’expansion des colonies et leur annexion partielle par Israël ou au déménagement de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem dont le statut reste à négocier ? Les prochaines années nous le diront.