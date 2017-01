L’ex-président Rafsandjani est mort

L’ex-président iranien Akbar Hachémi Rafsandjani, l’un des hommes clés de la République islamique depuis la révolution de 1979, est mort dimanche à l’âge de 82 ans à Téhéran après un malaise cardiaque.

M. Rafsandjani, conservateur pragmatique, président de 1989 à 1997, avait eu la lourde tâche de mener la reconstruction de son pays après la guerre avec l’Irak (1980-1988). Il avait aussi amorcé la politique d’ouverture de son pays à l’Occident.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei a salué un « compagnon de lutte », dans un message publié par les médias iraniens.

« Avec regret, j’ai appris la mort soudaine d’un vieux compagnon de lutte […] Notre collaboration remontait à 59 ans, cette disparition est particulièrement dure », a écrit M. Khamenei, ajoutant que les « différences » n’avaient « jamais réussi à rompre totalement notre amitié ».

Dans un tweet, le président Hassan Rohani a lui salué un « grand homme de la révolution » islamique et « le symbole de la patience et de la résistance ».

Deuil national

Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours à partir de lundi en hommage à M. Rafsandjani dont les obsèques auront lieu mardi à Téhéran. L’ex-président avait été hospitalisé d’urgence dimanche après-midi à l’hôpital Shohadaa dans le nord de Téhéran, selon un de ses proches, Hossein Marashi, cité par les agences de presse iraniennes Isna et Fars.

Sa dépouille a été emmenée dans une mosquée du nord de Téhéran où le fondateur de la révolution islamique, l’ayatollah Khomeiny faisait la plupart de ses discours.

M. Rafsandjani, lui-même un religieux, avait été un proche collaborateur de l’imam Khomeiny, père de la République islamique d’Iran en 1979.

Il a occupé différentes fonctions avant de devenir président de la République en 1989. Il occupait depuis 1997 le poste de président du Conseil de discernement du régime, chargé de conseiller le guide suprême et de trancher les différends entre le Parlement et le Conseil des gardiens de la Constitution.

Ces dernières années, son influence au sein des institutions de l’État avait fortement diminué et deux de ses enfants ont été emprisonnés.

En 2013, le Conseil des gardiens de la Constitution avait rejeté sa candidature à l’élection présidentielle en raison de son « âge » avancé.

Son fils Mehdi Hachémi purge actuellement une peine de 10 ans de prison pour des faits liés « à la sécurité » nationale et pour « escroquerie, détournement de fonds et fraude ». Sa fille Faezeh Hashemi a également été arrêtée et condamnée à six mois de prison fin 2012 pour « propagande contre le régime ».