Le pape dit encore vouloir voyager

Cité du Vatican — Le pape François dit vouloir continuer à voyager dans le monde en dépit de son peu de goût pour les déplacements, dans un entretien avec le journal La Stampa, publié dimanche. « Maintenant, je sens que je dois voyager, aller à la rencontre des églises, encourager les graines d’espoir qui s’y trouvent », déclare le pape argentin dans cet entretien. Jorge Bergoglio a effectué son premier déplacement en Italie sur l’île de Lampedusa après le naufrage d’un bateau transportant des migrants qui avait fait des centaines de morts en 2013. « J’ai compris que je devais aller là-bas », assure-t-il. Ensuite, il est allé au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse et « après Rio est arrivée une autre invitation puis encore une autre. J’ai simplement répondu oui, me laissant en quelque sorte porter », explique encore le souverain pontife. Pourtant, ajoute-t-il, « je n’ai jamais beaucoup aimé voyager. Je suis plutôt casanier, pour moi les vacances, c’est avoir un peu plus de temps pour prier et pour lire ». Depuis son élection en 2013, il s’est déjà rendu à 17 reprises à l’étranger. Le Vatican a confirmé qu’il se rendrait les 12 et 13 mai au Portugal à l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge. Il prévoit aussi pour 2017 un voyage en Inde et au Bangladesh et peut-être un autre en Afrique. François a fait ces déclarations au journaliste italien Andrea Tornielli, auteur d’un livre sur les voyages du pape à paraître mardi en Italie.