Un projet meurtrier dans ses bagages

L’heure la plus effroyable de sa vie, Caroline Guertin l’a vécue vendredi, recroquevillée derrière le bar d’un restaurant de l’aéroport de Fort Lauderdale. Plus d’une heure à ne pas savoir ce qu’il se passe, plus d’une heure à voir défiler l’horreur — son horreur — sur les écrans des téléviseurs qui l’entourent. « Plus d’une heure à ne pas savoir combien de personnes sont visées. Combien il y a de tireurs. À ne pas savoir si tu vas t’en sortir. »

Secouée, la Montréalaise racontait, la voix toujours tremblante, ces interminables minutes qui ont tout changé pour les voyageurs à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood, vendredi après-midi, lorsqu’un homme a ouvert le feu sur ceux qui récupéraient leurs bagages au terminal 2, presque exclusivement destiné aux compagnies aériennes Air Canada et Delta. Cinq personnes sont tombées sous les balles du tueur et huit autres personnes ont été blessées, ont confirmé les autorités. Près d’une quarantaine de personnes ont aussi subi des blessures en tentant de se mettre à l’abri.

Le tireur a été identifié sous le nom d’Esteban Santiago. Après avoir lui-même récupéré son bagage enregistré, il aurait pris le fusil qui s’y trouvait, avant de le charger dans la salle de bain, puis de se mettre à tirer sur la foule. Sans distinction, au hasard, a expliqué un témoin, Mark Lea, sur l’antenne de MSNBC. « Il est resté calme tout le temps », a-t-il ajouté, en précisant que l’homme avait visé les personnes qui tentaient de se cacher.

« Des voix »

Santiago est un ancien soldat américain de la Garde nationale de Porto Rico et de l’Alaska, a affirmé un responsable du ministère de la Défense. Le suspect a quitté l’armée en août dernier et était porteur d’une carte d’identité militaire. Il a été déployé en Irak d’avril 2010 à février 2011. Un témoin a décrit à l’AFP avoir entendu ce qu’il a cru d’abord être des détonations de pétards, avant que n’éclatent les cris de passagers tentant frénétiquement de fuir l’auteur de l’attaque, dans la zone de récupération des bagages.

Selon des enquêteurs fédéraux, un homme correspondant au signalement d’Esteban Santiago est entré il y a deux mois dans un bureau du FBI à Anchorage, affirmant que les autorités l’avaient contraint à regarder des vidéos d’État islamique. Préoccupés par son état mental, les agents du FBI avaient conduit l’individu dans un hôpital psychiatrique. Les autorités ont ajouté qu’il avait récemment consulté du matériel produit par le groupe État islamique sur Internet.

Il n’y a pas de « connexion canadienne »

Après avoir épuisé ses munitions, Esteban Santiago a posé son arme et s’est laissé arrêter, sans combattre. « Aucun policier n’a fait feu », a confirmé le shérif Scott Israel, en conférence de presse. Le suspect doit comparaître lundi pour faire face à des chefs d’accusation qui n’ont pas été précisés.

Contrairement à ce que plusieurs médias avaient d’abord affirmé, le tireur ne provenait pas du Canada et aucun transporteur canadien n’est impliqué dans les événements, a confirmé au Devoir Affaires mondiales Canada, niant l’existence d’une « connexion canadienne ». Le transporteur Air Canada a également affirmé qu’il n’avait aucun passager ainsi nommé dans ses dossiers et qu’il n’avait enregistré aucun fusil sur ses vols à destination de Fort Lauderdale ce jour-là. Le suspect était, semble-t-il, à bord d’un vol en partance d’Anchorage (en Alaska), qui a transité par Minneapolis, avant d’atterrir à Fort Lauderdale.

« Heureusement, nos passagers et employés sont tous sains et saufs », s’est réjouie Isabelle Arthur, une porte-parole d’Air Canada.

De nombreux Canadiens se trouvent actuellement sur les lieux, mais le bureau du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a indiqué qu’il n’avait aucune information selon laquelle il y aurait des victimes ou des blessés canadiens.

Parmi ces voyageurs se trouvait Caroline Guertin, qui attendait patiemment son vol de retour vers Montréal lorsque des policiers ont fait irruption dans la zone sécurisée. « On a vu soudainement 5, 6 policiers courir, comme des fous. Ils criaient : “Get down, get down !” » Alors, on est allés se réfugier derrière le bar. On était terrorisés. On suivait les événements en direct à la télé. C’était irréel. L’aéroport était désert, c’est comme s’il ne restait que ce groupe, caché derrière le bar. On entendait de temps à autre des policiers nous dire de rester cachés. Pendant tout ce temps-là, tu ne sais pas si le tireur va soudainement tourner le coin et se mettre à tirer. »

« Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court », a tweeté l’ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait lui-même sur place.

D’autres, comme Valérie Dufour, d’Ottawa, sont demeurés enfermés dans leur avion pendant près de sept heures, malgré la chaleur suffocante, l’aéroport ayant été transformé en scène de crime majeur.

Le shérif n’a pas indiqué les motifs du crime, alors que la Floride reste meurtrie par la tuerie perpétrée le 12 juin dernier dans un club gai d’Orlando. Le gouverneur républicain Rick Scott a néanmoins refusé de « joueur le jeu politique » en se prononçant sur un contrôle accru des armes à feu, lors d’un point de presse en après-midi.