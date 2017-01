Manifestation à Pyongyang… à la gloire de Kim Jong-un

Pyongyang — Des milliers de Nord-Coréens ont défilé jeudi à Pyongyang en scandant des slogans à la gloire du dirigeant Kim Jong-un, qui avait vanté dans son discours de Nouvel An l’imminence d’un test de missile balistique intercontinental. « Longue vie au camarade Kim Jong-un ! », clamaient les manifestants rassemblés par un froid polaire place Kim Il-Sung, à Pyongyang, où les rassemblements sont toujours étroitement contrôlés par les autorités. « Accélérons la marche victorieuse du socialisme », pouvait-on lire sur une banderole. Kim Jong-Un, héritier d’une dynastie qui règne d’une main de fer sur la Corée du Nord depuis les années 1950, a célébré dimanche la nouvelle année par un discours d’une demi-heure largement consacré aux programmes balistiques de son pays. Il a affirmé que son pays en était « aux dernières étapes » avant un tir de missile intercontinental susceptible de toucher le territoire continental américain. « La population doit considérer l’allocution du Nouvel An de Kim Jong-Un comme un letmotiv pour la vie et la lutte », a déclaré un responsable nord-coréen pendant la manifestation de jeudi, selon KCNA. Les analystes sont divisés quant à la capacité réelle de la Corée du Nord à se doter d’une arme nucléaire, précisément parce qu’elle n’a jamais réussi à lancer avec succès un missile balistique intercontinental.