Venezuela: l’opposition reprend l’offensive

Photo: Fernando Llano Associated Press

Caracas — L’opposition au Venezuela a fait élire jeudi un nouveau président du Parlement, qui a annoncé une autre offensive pour obtenir le départ du chef de l’État socialiste, Nicolas Maduro.

Après avoir échoué à organiser un référendum révocatoire contre Nicolas Maduro en 2016, la coalition de la MUD (Table pour l’unité démocratique, centre droit) a dévoilé sa feuille de route par la voix de ce nouveau président du Parlement, Julio Borges.

« Ce qui nous reste à faire, c’est lutter sans crainte pour sauver la Constitution, sauver le Venezuela et sauver le droit de vote. Nous devons tous ensemble et avec courage vaincre cette dictature », a lancé M. Borges. La retransmission de sa prestation de serment a été coupée soudainement à la télévision d’État, qui a diffusé à la place un discours de M. Maduro de la veille.

« Dans les prochains jours », une nouvelle procédure contre le dirigeant socialiste, au pouvoir depuis 2013, sera lancée devant le Parlement pour « manquement aux devoirs » de sa fonction, a annoncé Julio Borges. L’opposition accuse Nicolas Maduro d’avoir plongé le pays dans l’une des pires crises économiques de son histoire.

Julio Borges a ajouté que cette décision ouvrirait la porte à de nouvelles élections générales, sans préciser comment.

La portée de cette nouvelle procédure devrait rester symbolique, la justice, accusée de défendre les intérêts de l’exécutif, ayant jusqu’à présent annulé toutes les décisions du Parlement qui avait déjà lancé une procédure en novembre contre Nicolas Maduro pour les mêmes charges.

Mécontentement

Fondateur du principal parti d’opposition, Primero Justicia, Julio Borges, avocat de 47 ans, est décrit par ses proches comme « très prudent » et « très patient ».

Pour mener le camp anti-Maduro, il devrait miser sur le mécontentement des Vénézuéliens dont 78,5 %, lassés des difficultés du quotidien, rejettent la gestion gouvernementale, selon l’institut de sondages Datanalisis.

La crise économique au Venezuela, liée à la chute des cours du pétrole — son unique richesse — a fait exploser l’inflation et vidé les rayons des supermarchés et pharmacies, provoquant parfois des scènes de violences.

Mais cette exaspération générale ne profite pas à la MUD, dont le soutien a chuté de 45 à 38 % ces deux derniers mois selon des sondages, la population s’étant lassée de ses désaccords et de ses échecs.

L’opposition, majoritaire au Parlement depuis fin 2015, se trouve « dans une situation doublement difficile : d’un côté, elle lutte contre une force qui a le pouvoir économique, militaire et politique, et de l’autre elle le fait de manière divisée, sans organisation solide et avec des luttes internes insolubles », explique à l’AFP Luis Vicente Leon, président de Datanalisis.