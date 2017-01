Bagdad lance une autre offensive contre le groupe EI

Bagdad — Les autorités irakiennes accentuent leur pression sur le groupe État islamique (EI) en lançant une offensive pour reprendre les zones proches de la Syrie encore contrôlées par les djihadistes, déjà sur la défensive à Mossoul. L’armée a annoncé jeudi qu’« une opération militaire » avait « débuté dans les zones occidentales » de la province d’Al-Anbar « pour les libérer de Daech » (acronyme en arabe du groupe EI). Cette région est essentiellement désertique et peu peuplée, mais elle est stratégiquement importante, car elle est située au centre du « califat » autoproclamé par le groupe EI à cheval sur l’Irak et la Syrie. La situation sécuritaire reste précaire dans Al-Anbar, également frontalière de la Jordanie et de l’Arabie saoudite, en dépit de la reprise en 2016 par les forces irakiennes de ses deux principales villes, Ramadi et Fallouja. Le premier objectif de la nouvelle offensive est la localité de Aanah, suivie de celles de Rawa et de Al-Qaïm, à plus de 300 km de Bagdad, les plus à l’ouest du pays sur les rives de l’Euphrate. Cette opération est dirigée par la 7e division de l’armée, des unités de la police et des combattants de tribus locales, soutenus par l’aviation de la coalition internationale sous commandement américain.