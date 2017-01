Le régime syrien à l’offensive près de Damas

Beyrouth — Le régime syrien et ses alliés ont multiplié raids et tirs d’artillerie mercredi contre une région rebelle proche de Damas, la Turquie les accusant de violer le cessez-le-feu et de menacer les prochaines négociations en vue d’un règlement du conflit. La Turquie, soutien des rebelles, et la Russie, alliée du régime, ont parrainé un accord qui a permis l’entrée en vigueur le 30 décembre d’une nouvelle trêve entre insurgés et régime avant la tenue vers la fin janvier de négociations de paix à Astana, au Kazakhstan. Mais alors que les violences ont cessé dans la plupart des régions en Syrie depuis le début de la trêve, les combats ont continué à Wadi Barada, un secteur clé rebelle où se trouvent les principales sources d’approvisionnement en eau potable pour les quatre millions d’habitants de Damas et de ses environs. La poursuite des violences dans cette région a poussé la Turquie à lancer un avertissement au régime et à ses alliés. « Si nous n’arrivons pas à stopper les violations croissantes du cessez-le-feu, le processus d’Astana pourrait échouer », a déclaré le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu. « Quand nous regardons qui commet ces violations, nous voyons que c’est le Hezbollah, en particulier, les groupes chiites et le régime [d’Assad] », a-t-il dit, en appelant l’Iran, autre parrain des négociations et allié du pouvoir à Damas, à « faire pression sur les milices chiites et le régime ».