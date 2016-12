Un cessez-le-feu global est mis à l’épreuve

Un cessez-le-feu global négocié par la Russie et la Turquie, entré en vigueur la nuit dernière, représente l’espoir de paix le plus crédible en Syrie depuis le début de la guerre civile qui a fait plus de 300 000 victimes en six ans.

Le président Bachar al-Assad et les principales forces de l’opposition ont convenu de faire taire leurs armes à minuit, heure de Damas (17 h jeudi, heure du Québec). Deux organisations rebelles, le groupe armé État islamique et le Front Fatah al-Cham (anciennement Front al-Nosra, une branche d’al-Qaïda), considérés comme terroristes par les Nations unies, ont été exclues de l’accord, selon l’armée syrienne.

L’administration Obama a salué le cessez-le-feu, qui confirme toutefois l’isolement de Washington et le rôle grandissant de la Russie et de ses alliés — Iran, Irak, Turquie, Chine — dans cette région hautement stratégique.

Le président russe, Vladimir Poutine, lui, a bombé le torse jeudi matin en annonçant avoir négocié le cessez-le-feu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Poutine a déclaré que le gouvernement syrien et les groupes d’opposition ont signé trois documents — cessez-le-feu, mesures de surveillance de la trêve et engagement à entamer des pourparlers de paix qui doivent prendre place prochainement à Astana, au Kazakhstan.

« Les ententes sont bien sûr fragiles et nécessitent une attention particulière. Mais il s’agit du résultat de notre travail commun et d’efforts des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que de nos partenaires dans la région », a dit Vladimir Poutine à Moscou.

Influence russe

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est dit convaincu que Washington se joindra à l’accord de cessez-le-feu après l’arrivée au pouvoir du président désigné Donald Trump, le 20 janvier. Trump est un admirateur du président russe, Vladimir Poutine, qu’il a décrit en campagne électorale comme un meilleur leader que Barack Obama.

L’homme fort de la Russie est devenu un joueur clé en Syrie après avoir aidé au cours des dernières semaines le président Bachar al-Assad à reprendre le contrôle d’Alep-Est, bastion rebelle depuis 2012. L’aviation russe et une armée de terre menée par l’Iran pilonnent depuis des mois les territoires contrôlés par les groupes opposés au dictateur Bachar al-Assad. Celui-ci s’accroche au pouvoir en commettant des atrocités contre tout groupe considéré comme « rebelle », même des civils.

Les deux camps ont été accusés d’avoir commis des massacres dans ce conflit qui a forcé 11 millions de personnes à fuir leur maison — la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Jeudi soir, des observateurs du monde entier se demandaient si la trêve allait tenir le coup. Deux autres cessez-le-feu, négociés par Washington et Moscou, ont échoué plus tôt cette année. L’armée syrienne et ses opposants s’étaient accusés mutuellement d’avoir brisé la trêve.

Une occasion à saisir

Deux heures après le cessez-le-feu, des accrochages ont été signalés dans la province de Hama. « Le cessez-le-feu est respecté dans la plupart des régions de Syrie […] mais des factions islamistes ont attaqué des positions du régime près de la ville chrétienne de Mahrada », a indiqué Abdel Rahman, chef de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme. Selon lui, « des petits groupes rebelles et des forces loyalistes cherchent à détruire la trêve ».

«Cette fois, on ne peut se permettre de gaspiller cette occasion pour la paix », a toutefois déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a précisé que des groupes représentant 62 000 opposants armés ont signé l’accord de cessez-le-feu. « Ce sont les forces principales de l’opposition armée », a-t-il assuré. D’autres sources ont évoqué la signature de sept groupes représentant 50 000 rebelles.

Intérêts divergents

La Russie et la Turquie se sont rapprochées au cours des derniers mois, même si elles appuient des camps différents dans le conflit syrien. Ankara souhaite le départ de Bachar al-Assad (appuyé par Moscou et par Téhéran) et cherche à neutraliser les combattants kurdes présents en Syrie, décrits comme une menace contre le président Erdogan en Turquie.

La guerre en Syrie met aussi en opposition les deux grandes tendances de l’islam, sunnite et chiite : les monarchies du Golfe persique, menées par l’Arabie saoudite, appuient les groupes islamistes et sunnites opposés à Bachar al-Assad, tandis que la Russie et l’Iran, apppuyés par le Hezbollah libanais, se battent pour préserver l’influence chiite dans la région. Les deux côtés ont aussi de grands intérêts financiers, notamment avec la vente d’armement.