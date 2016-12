Erdogan liberticide

Dans la Turquie du « sultan » Erdogan, le champ des libertés continue de se rétrécir impitoyablement sous le regard apparemment fataliste d’un monde occidental tout à la crise migratoire et à la reconfiguration de l’équation géopolitique en Syrie.

Ainsi donc, pendant que le président Erdogan faisait fièrement savoir jeudi que l’accord de cessez-le-feu nouvellement concocté avec la Russie constituait une « occasion historique » de mettre fin au conflit qui ravage la Syrie depuis six ans, le procès de l’écrivaine de renom Asli Erdogan (sans lien de parenté avec l’autre) s’ouvrait à Istanbul sous des accusations d’« atteinte à l’intégrité de l’État » et d’appartenance à une « organisation terroriste » — le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le mouvement armé de la rébellion kurde. Un procès représentatif de la dérive autoritaire du sultan, dont on comprend chaque jour un peu mieux qu’il n’a plus rien à voir avec la promesse d’« islam modéré », et de la purge à laquelle son régime se livre depuis le coup d’État raté du 15 juillet dernier.

Au total, neuf intellectuels étaient cités à procès. Huit d’entre eux, dont Mme Erdogan, risquent la prison à vie pour avoir osé critiquer le pouvoir dans des articles publiés par un journal prokurde. Jeudi, l’écrivaine de 49 ans a été miraculeusement libérée sous caution à l’issue de sa comparution, après plus de quatre mois en détention préventive — puisqu’il n’y a rien de plus arbitraire qu’un despote. Leur procès reprend le 2 janvier.

La tentative de coup d’État avait d’abord donné lieu à une gigantesque purge au sein du mouvement de Fetullah Gülen, hier proche allié du régime, aujourd’hui accusé d’avoir fomenté le putsch. Quelque 100 000 personnes soupçonnées de sympathies gülenistes ont été limogées depuis juillet — dans la fonction publique, dans l’armée et dans l’enseignement.

Mais le putsch raté a surtout été le prétexte pour M. Erdogan pour redoubler de répression à l’égard d’une communauté kurde dont il craint maladivement l’irrédentisme et pour lancer une chasse aux sorcières contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à une voix dissidente. Avec le résultat que 160 médias ont été fermés ces derniers mois et que des dizaines de journalistes ont été arrêtés.

De sa cellule, Mme Erdogan écrivait en novembre à l’intention de la communauté internationale : « Ma lettre est un appel d’urgence. La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que l’existence d’un régime totalitaire en Turquie secouerait inévitablement l’Europe entière, mais celle-ci, focalisée sur la crise des réfugiés, ne semble pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie ». Que son appel soit entendu.