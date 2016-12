900 migrants secourus au large de la Libye

Rome — Environ 900 migrants ont été secourus dans la nuit et mercredi matin au large de la Libye, une opération délicate en décembre, qui confirme une année record dans cette zone, a-t-on appris auprès des garde-côtes italiens. La plupart des migrants se trouvaient à bord de deux embarcations en bois voyageant de concert et repérées dans la nuit, tandis qu’une quarantaine d’autres ont été secourus à bord d’une barque aperçue à l’aube. Selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur à Rome, établi avant les secours de mercredi, plus de 180 300 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes cette année. Cela représente une augmentation de 17 % par rapport aux arrivées de 2015.