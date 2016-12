Baisse «historique» des enlèvements en Colombie

Bogota — Les enlèvements ont diminué de 92 % en Colombie depuis 2000, avec 188 cas enregistrés cette année, une baisse qualifiée d’« historique » mardi par les autorités. Jusqu’à il y a seize ans, plus de 3400 enlèvements de Colombiens et d’étrangers étaient enregistrés en moyenne chaque année, a précisé le général Fernando Murillo à la radio RCN. Il précise que pour 2016 la plupart des enlèvements (88 %) ont été le fait de la délinquance commune. Les autorités n’ont fait état d’aucun enlèvement commis par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), la guérilla la plus importante du pays, avec laquelle a été signé fin novembre un accord de paix. Selon l’ONG País Libre, 32 733 personnes ont été séquestrées depuis 1970 en Colombie, dont 8991 personnes par les Farc, 7368 par des délinquants de droit commun et 7107 par l’ELN.