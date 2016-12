Un puissant séisme secoue le Chili

Dégats mineurs

Séismes à répétition

Un puissant séisme de magnitude 7,6 a frappé dimanche le sud du Chili et déclenché momentanément une alerte au tsunami, mais sans causer de victimes, selon les premières informations, dans ce pays bien préparé aux tremblements de terre.La secousse — initialement mesurée à une magnitude de 7,7 par l'institut d'études géologiques américain USGS — a été ressentie à 11h22 (heure locale), à 67 kilomètres au nord-ouest de la ville de Melinka sur l'île de Chiloé, à quelque 1000 km au sud de la capitale Santiago, a indiqué le Bureau national chilien des urgences (Onemi).Une alerte au tsunami a d’abord été déclarée pour la zone côtière des régions affectées, déclenchant l’évacuation d’environ 4000 habitants dans la région de Los Lagos, selon la police. Les services d’urgence craignaient l’arrivée de grosses vagues sur l’île de Chiloé, dont la population a alors commencé à être dirigée vers les parties les plus hautes de l’île.Mais près de deux heures après le séisme, les autorités ont levé cette alerte, a annoncé le directeur de l’Onemi Ricardo Toro. Les services d’urgence ont toutefois recommandé à la population de s’éloigner par précaution d’une centaine de mètres des plages de la région.Selon l’Onemi, « il n’y a pas de perte de vies humaines » selon les premières informations disponibles.Dans plusieurs villes de la zone, comme Ancud sur l’île de Chiloé, quelques heures après la secousse, la situation était redevenue « complètement normale », a déclaré à la chaîne de télévision Canal 13 le maire de cette commune, Carlos Gomez.La secousse a entraîné des coupures d’électricité et fait chuter certaines lignes téléphoniques, tandis que plusieurs maisons ont été légèrement endommagées, a-t-il précisé.La route reliant l’île de Chiloé au continent a elle aussi subi des dégâts, provoquant sa fermeture partielle.« Beaucoup de force et de courage aux compatriotes affectés par le séisme à Chiloé et dans d’autres zones du sud! » a écrit la présidente socialiste Michelle Bachelet sur son compte Twitter. « Les protocoles d’urgence sont déjà en cours d’opération », a-t-elle ajouté.Le séisme a provoqué la stupeur dans la population en ce jour de Noël, et sur les réseaux sociaux de nombreux habitants ont posté des vidéos montrant le tremblement très fort de l’éclairage public et des meubles, ainsi que la chute de rayons de supermarchés.Le Chili, un des pays du globe les plus frappés par les séismes, a mis en place des normes strictes de construction anti-sismique, pour éviter les effondrements d'immeubles et limiter les pertes en vies humaines.En septembre 2015, un tremblement de terre de magnitude 8,4 suivi d'un tsunami avait secoué la région de Coquimbo et causé la mort de 15 personnes.En 2010, un séisme de magnitude 8,8 — également accompagné d'un tsunami - avait frappé le centre et le sud du pays et fait plus de 500 morts.