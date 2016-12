Un avion militaire russe s'écrase en mer Noire sans laisser de survivant

Photo: Alexander Utkin Agence France-Presse

Un avion militaire russe s’est abîmé dimanche en mer Noire, sans « signes de survivants » parmi les 92 personnes à bord, dont des membres des chœurs de l’Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie.Le président Vladimir Poutine a déclaré une journée de deuil national en Russie pour lundi et prôné « enquête soignée [...] pour déterminer les causes de la catastrophe ». Une commission spéciale dirigée par le ministre des Transports, Maxime Sokolov, a aussitôt été créée à ces fins.Aucune piste officielle, y compris une éventuelle piste terroriste, n'a été évoquée pour l'heure par les enquêteurs, même si des sources non identifiées ont donné différentes explications aux agences de presse russes, allant d'une défaillance technique à une erreur de pilote.Selon le ministère de la Défense, le Tupolev Tu-154 a disparu des écrans-radars à 5 h 27 (heure locale), deux minutes après son décollage de l’aéroport de la station balnéaire de Sotchi, situé dans la commune d’Adler, sur les côtes de la mer Noire. Il se rendait à la base aérienne de Hmeimim, près de Lattaquié en Syrie.« La zone de la catastrophe du Tu-154 a été déterminée. Il n’y a pas de signes de survivants constatés », a affirmé le porte-parole de l'armée russe, Igor Konachenkov, précisant que des débris de l'appareil avaient été découverts à 1,5 kilomètre de la côte, à environ 70 mètres de profondeur.Plus de 3000 personnes, 32 bateaux, 80 plongeurs, ainsi que cinq hélicoptères et des drones ont été dépêchés sur place pour mener des recherches, a indiqué M. Konachenkov.Pour l'heure, dix corps de victimes ont été retrouvés lors de l'opération de recherches, a-t-il précisé. « L'identification des victimes sera effectuée à Moscou », a indiqué de son côté le ministère russe des Transports.Selon les enquêteurs, l'appareil parti de l'aérodrome de Tchkalovski, près de Moscou, avait fait escale à Sotchi pour être ravitaillé en kérosène.L’avion transportait 84 passagers et huit membres d’équipage, a précisé le ministère.La liste publiée par le ministère comprend 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, connu lors de ses tournées à l'étranger sous le nom de choeurs de l'Armée Rouge, et huit militaires, dont le directeur de l'Ensemble Valéri Khalilov.Ils se rendaient en Syrie pour célébrer le Nouvel An avec les soldats russes déployés là-bas depuis septembre 2015 en soutien au régime de Bachar al-Assad, allié de longue date de la Russie.« L’Ensemble Alexandrov, c’est la carte de visite de la Russie », a déploré le célèbre pianiste russe Denis Matsouev, cité par l’agence Ria-Novosti, évoquant une « terrible injustice ».Des dizaines de personnes sont venues dimanche déposer des fleurs près de la salle de concert Aleksandrovski à Moscou, qui abritait les répétitions des choeurs de l'Armée Rouge.« Nous sommes fiers pour notre pays parce que nous avons un ensemble comme ça », a déclaré à l'AFP Anna Vladimirovna, 70 ans, après avoir déposé un bouquet d'oeillets rouges.L’avion transportait également neuf journalistes des chaînes de télévision Pervy Kanal, NTV et Zvezda, deux hauts fonctionnaires civils et la responsable d’une organisation caritative respectée en Russie, Elizavéta Glinka.Cette dernière, connue du grand public comme « Docteur Liza », transportait des médicaments pour l’hôpital universitaire de Lattaquié, a précisé le directeur du Conseil consultatif pour les droits de l’Homme auprès du Kremlin, Mikhaïl Fedotov, cité par l’agence Interfax.La chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre turc Binali Yildirim ainsi que l’ambassadeur des États-Unis à Moscou John Tefft ont exprimé leurs condoléances à la Russie.Selon le ministère de la Défense, l'appareil était exploité depuis 33 ans et comptait 6.689 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014, et révisé en septembre dernier.Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne sont à l'origine de l'accident, a indiqué le Comité d'enquête russe, organisme chargé des principales investigations criminelles.Plusieurs Tu-154, un appareil de conception soviétique, ont eu des accidents par le passé. En avril 2010, un appareil de ce type transportant 96 personnes dont le président Lech Kaczynski et de hauts responsables polonais s’était écrasé en tentant d’atterrir près de Smolensk (ouest de la Russie), et tous ses occupants avaient été tués.Quelque 4300 militaires russes sont déployés en Syrie, et la Russie continue d’y renforcer sa présence militaire.Vladimir Poutine avait ordonné vendredi d’agrandir les installations portuaires militaires russes à Tartous, dans le nord-ouest de la Syrie, censées devenir une base navale russe permanente dans ce pays en proie à un conflit sanglant depuis 2011.