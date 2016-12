La coalition autour de la chancelière Merkel va-t-elle éclater?

Le professeur Sebastian Lange enseigne en sciences politiques à l’Université Humboldt à Berlin. Il est un spécialiste du terrorisme international et du djihadisme en particulier. Le Devoir l’a rejoint dans la capitale allemande.

Avez-vous été surpris en apprenant l’attaque du marché de Noël, lundi soir ?

J’étais à la maison au moment de l’attaque. J’ai bien sûr été surpris. En même temps, ça ne pouvait pas être si étonnant, puisqu’il est évident depuis des années que l’Allemagne est une cible pour le groupe État islamique. L’Allemagne fait partie de la coalition des pays engagés contre ce groupe et a soutenu les interventions militaires en Afghanistan et en Irak. C’était donc clair pour nous que l’État islamique cherchait à recruter des combattants pouvant frapper sur notre territoire. C’était aussi clair que ce recrutement semblait plus difficile que dans certains autres pays de l’Europe. Le groupe a plus facilement trouvé des membres en France et en Belgique.

Pourquoi ?

On ne le sait pas précisément. On sait, par contre, qu’il y a relativement plus de djihadistes en France et en Belgique. On croit que les personnes allemandes qui sympathisent avec l’idéologie djihadiste semblent moins enclines à participer à des attaques-suicides.

Après l’attaque à Berlin perpétrée par Anis Amri, des raids de police ont été organisés dans plusieurs villes du pays. Il y aurait donc un réseau djihadiste en Allemagne ?

C’est un peu difficile de juger cette situation. Bien sûr, les djihadistes tentent de recruter leurs partisans parmi les adeptes du salafisme [une mouvance intégriste dont une branche prône la lutte armée et les attentats-suicides]. Mais ce n’est pas vrai que tous les salafistes deviennent des djihadistes. En Allemagne, il semble établi que nous avons environ 9000 personnes supposées appartenir au mouvement salafiste. La police et d’autres experts pensent que seulement environ 500 ou 600 d’entre elles seraient prêtes à utiliser la violence. En allemand, on les appelle les Gefährder [perturbateurs].

Les services secrets et la police les surveillent. Anis Amri était fiché. Il a été épié pendant des mois. Des critiques parlent d’une faute du système qui l’a laissé filer. Qu’en pensez-vous ?

Les services américains et la police allemande le connaissaient. Ils l’ont en quelque sorte échappé dans les dernières semaines. Ça ressemble bien sûr à un échec. Mais c’est très difficile de toujours savoir où sont ces personnes.

La police allemande a-t-elle les outils juridiques pour faire ce travail de surveillance et de prévention ?

Il faut un mandat délivré par un juge pour pouvoir espionner une personne soupçonnée. Il y a eu un important débat en Allemagne autour de la question des mandats de surveillance et de la définition de ce qui constitue un soupçon clair. Les partis conservateurs veulent assouplir les règles de surveillance, ce que refusent les autres partis. La Bundesverfassungsgericht [la cour constitutionnelle fédérale] joue un rôle important dans ce débat. Elle n’autorise pas la surveillance sans de sérieux soupçons.

On apprend aussi que le suspect, abattu en Italie, un jeune délinquant immigré de la Tunisie, a peut-être été radicalisé dans les prisons italiennes où il a passé quatre années. N’est-ce pas un pattern courant, les prisons servant d’écoles du djihadisme, et comment pourrait-on couper ce lien néfaste ?

En fait, les recherches sur le terrorisme ne disent pas clairement qu’il existe un tel pattern. En général, les terroristes et les djihadistes semblent être des gens ordinaires sans parcours particulier. Mais certains chercheurs pensent en effet qu’il y a des liens entre les jeunes hommes recrutés en Europe et la criminalité délinquante.

Anis Amri était originaire de la Tunisie et ne provenait donc pas de la Syrie comme des centaines de milliers de migrants récents en Allemagne. Cette origine va-t-elle en partie teinter l’analyse et les conséquences politiques de l’attentat à Berlin ?

L’attaque date de lundi. C’est difficile de prévoir ses conséquences. Personnellement, j’ai été un peu surpris par la réaction, disons, assez prudente de la société allemande, mais aussi de la classe politique. Évidemment, les ailes de la droite radicale comme l’Alternative für Deutschland (AfD) ou encore la CSU (l’Union sociale-chrétienne, en Bavière), membre de la coalition gouvernementale, vont tenter d’instrumentaliser l’attaque. Mais, en général, la chancelière et le ministre de l’Intérieur, comme les médias et la société, réagissent de manière prudente.

Pourquoi dites-vous que cette réaction est prudente ?

Je crois que les gens ont conscience que la solution de rechange insensée serait de réagir trop fortement, avec des déclarations stupides. Il y a déjà eu de plus petites attaques en Allemagne de la part de loups solitaires. Nous avons vu les attentats en Europe, en Belgique, en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne. Les voisins ont été touchés et nous savions que nous pourrions l’être à notre tour. Il est important de comprendre la stratégie djihadiste et particulièrement celle du groupe État islamique, pour y faire face. C’est écrit explicitement dans les documents produits par cette organisation : elle veut forcer nos sociétés à discriminer les minorités musulmanes ou réfugiées. Je suis donc positivement surpris de voir que la chancelière et la société allemande en général ne jouent pas ce jeu, avec leurs déclarations posées.

Vous les opposez à quelles autres rhétoriques politiques ?

Je critiquerais le président François Hollande pour ses choix de mots, ses métaphores guerrières. Il répète constamment que la France est en guerre. Il me semblerait plus juste de parler de criminalité politique, par exemple. Si vous parlez de guerre, vous adoptez le point de vue de l’État islamique, ce qui devient une bonne nouvelle pour ce groupe terroriste de se savoir en guerre contre un grand État comme la France, par exemple pour recruter de nouveaux combattants. La chancelière Merkel a parlé d’attaque terroriste. Forger un autre terme n’aurait pas vraiment de sens. Maintenant, il faut contextualiser cette attaque terroriste, la comprendre, expliquer pourquoi l’Allemagne est prise pour cible.

Quelle sera la conséquence pour la chancelière et la coalition au pouvoir ?

Nous avons déjà connu un long débat controversé autour de l’immigration. Je ne pense donc pas que l’attaque à Berlin va imposer un tournant majeur dans la sphère politique. Ce qui n’empêche pas les conflits, au sein même de la coalition, entre les conservateurs de la CDU (Union démocrate-chrétienne) et de la CSU. Ces conflits vont perdurer jusqu’aux élections prévues l’an prochain. Il semble tout aussi clair que l’AfD, crédité de 20 % des voix, va tenter de tirer profit de la situation. Je pense que les 80 % restant aux autres partis, relativement stables sur leurs bases, vont faire front commun d’une manière ou d’une autre. En fait, nous devrions avoir la même coalition au pouvoir après les élections fédérales allemandes en août et en octobre 2017.

L’attentat aura-t-il des répercussions politiques en Europe, par exemple sur la prochaine élection présidentielle française en avril et en mai ?

L’élection en France sera beaucoup plus importante l’an prochain. Nous n’avions pas envisagé la sortie du Royaume-Uni de l’Europe. Nous n’avions pas vu venir la victoire de Trump aux États-Unis. Il devient donc réellement possible que Marine Le Pen et le Front national remportent l’élection en France. La situation serait alors fondamentalement transformée en Europe. Tout le projet d’une union européenne pourrait s’effondrer.