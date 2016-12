Les médias coincés entre l’information et la glorification des terroristes

L’Allemagne a lancé une vaste chasse à l’homme, mais les médias du pays n’ont pas pu diffuser d’image complète du présumé terroriste, soupçonné d’avoir tué et blessé des dizaines de personnes dans un marché de Noël à Berlin en début de semaine. Son visage est donc d’abord apparu les yeux floutés sur les sites médiatiques mercredi matin. Seuls son prénom et une initiale ont circulé pendant plusieurs heures : Anis A.

Il s’agit d’Anis Amri, Tunisien d’origine, comme l’ont immédiatement révélé les médias britanniques. Les sites comme celui du Guardian ou du Telegraph reproduisaient la photo et l’identité du suspect sans cache.

Les médias allemands ont attendu le lancement d’un mandat d’arrestation européen avant de procéder à la divulgation complète de l’information. La prudence initiale s’expliquerait par la loi concernant le respect de la vie privée, selon un reportage sur le sujet publié par Fortune. Cette précaution a servi à protéger l’identité d’une première personne arrêtée plus tôt dans l’enquête et finalement relâchée sans accusation.

N’empêche, peut-on parler d’un excès de zèle éthico-médiatique ? La sécurité publique ne doit-elle pas l’emporter sur les considérations personnelles ?

« Je pense que le fait qu’on publie un portrait pour une chasse à l’homme dans ce cas précis est beaucoup plus accepté », commente François Jost, professeur à l’Université Paris III, spécialiste de l’éthique de la communication qui vient de publier Pour une éthique des médias. Les images sont aussi des actes (éditions de l’Aube).

« Si on a la preuve que le suspect conduisait le camion, sa vie privée passe derrière. Si on n’a que des suppositions, la divulgation n’est pas acceptable. » Il souligne que la même règle semble appliquée dans le cas du lancement d’alertes Amber, quand la disparition d’un enfant est signalée.

Les médias traditionnels et leurs belles règles sont contournés. À preuve: on peut se faire élire aux États-Unis même en les ayant tous contre soi. François Jost, professeur à l’Université Paris III, spécialiste de l’éthique de la communication

Le cas par cas

Les médias du monde se divisent depuis des années sur la question de la publication des noms ou des photos des djihadistes en train de danser ou de s’amuser. Ici, cette semaine, The National Post a placardé en une la photo quasi jamesbondesque de l’assassin de l’ambassadeur russe en Turquie. Peut-on parler de glorification ou d’esthétisation de l’horreur ?

Alain Saulnier, professeur de journalisme à l’Université de Montréal, rappelle que les pratiques journalistiques nationales, canadiennes ou québécoises sont régies par les codes d’éthique des différents médias ou de la profession, quand il s’en trouve.

« Radio-Canada a des règles strictes sur la diffusion d’images violentes, dit l’ancien directeur de l’information du réseau public. J’ai été confronté à des choix, par exemple lors de prises d’otages aux États-Unis. On ne peut pas généraliser. C’est une question qui se règle au cas par cas. Il faut juger les images, décider de leur traitement. »

Plusieurs médias français ont finalement établi leur position fin juillet. La ligne la plus claire prévoit de ne pas publier de photographies des auteurs de tueries pour éviter « d’éventuels effets de glorification posthumes », comme le résumait Le Monde en éditorial. Par contre, la plupart prenaient le parti de continuer à publier les avis de recherche, sans floutage.

Une question d’humanité

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de la République française a consulté sur la question et déposé en octobre un rapport intitulé Précautions relatives à la couverture d’actes terroristes. François Jost a témoigné devant le CSA et formulé des avis qui ont été retenus.

« La question de fond, c’est une question d’humanité, dit-il. On peut la traiter pour la victime comme pour les bourreaux. Ces bourreaux, si on les montre en train de s’amuser et de sourire, on leur donne une humanité supplémentaire alors qu’ils en manquent absolument. Par contre, montrer la victime humaine, montrer ce qu’elle a perdu, sa vie de famille par exemple, ça me paraît tout à fait justifié. En revanche, il faut se garder de montrer des images qui portent atteinte à la dignité humaine. »

Le professeur Jost était concrètement contre la diffusion d’images montrant l’assassinat du policier Ahmed Merabet, abattu le 7 janvier 2015 devant le Charlie Hebdo par les frères Kouachi. « Je mets de l’avant le droit de celui qui est dans l’image et qui n’a rien demandé. L’information, c’est toujours un rapport entre un reporter et un récepteur. On oublie parfois qu’au milieu, il y a quelqu’un qui souffre. »

Les nouveaux moyens de communication semblent rendre les règles caduques. Le farweb diffuse tout, y compris les pires images produites par les organisations terroristes elles-mêmes. « Twitter ou Facebook n’ont pas établi de règles éthiques claires. Les médias traditionnels et leurs belles règles sont contournés. À preuve : on peut se faire élire aux États-Unis même en les ayant tous contre soi. »

Ce qui n’empêche pas le respect des règles par ces mêmes vieilles organisations de l’info, selon les deux professeurs, le français et le québécois.

« Ce qui fait l’utilité des médias traditionnels et qu’on a encore envie de les consulter, c’est qu’ils ne cèdent pas à ce que font les autres,termine M. Jost. C’est très bien de se questionner éthiquement. C’est très bien de se demander s’il faut montrer une image ou pas. »