Terminal de Contrecoeur: Québec contrevient à sa propre loi

Le gouvernement Couillard contreviendrait à sa propre Loi sur la qualité de l’environnement en n’obligeant pas le Port de Montréal à soumettre son projet de terminal de Contrecoeur à une évaluation environnementale complète, selon la réglementation québécoise, a appris Le Devoir.

Avocat spécialisé en droit de l’environnement, Jean Baril est catégorique : le gouvernement du Québec « ne respecte pas » la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en laissant le gouvernement fédéral diriger l’évaluation du futur terminal de conteneurs qui doit être construit sur la rive sud du Saint-Laurent.

Selon Me Baril, Québec omet en fait d’appliquer le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, une disposition de la LQE. Celui-ci précise en effet « la construction ou l’agrandissement d’un port ou d’un quai » est assujetti à une telle procédure d’évaluation.

Concrètement, cela signifie que le Port de Montréal aurait dû déposer un « avis de projet » au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L’Administration portuaire de Montréal aurait ensuite reçu une « directive » de la part du ministre de l’Environnement du Québec, en vue de la réalisation d’une étude d’impact.

Au terme de la réalisation de l’étude d’impact à la satisfaction du ministère, un examen du projet de terminal de Contrecoeur aurait vraisemblablement été mené sous l’égide du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), précise Jean Baril.

« Il ne faut pas que le Québec abandonne sa compétence environnementale sur son territoire, ce qui semble être le cas, ajoute l’avocat. Et nous sommes mis devant le fait accompli, parce que les audiences fédérales sont sur le point de débuter. »

Un projet de 750 millions

Le Port de Montréal a présenté jeudi les grandes lignes de son projet dans le cadre d’une rencontre avec les médias.

Selon ce qui a été précisé, le projet de 750 millions devrait faire l’objet d’audiences publiques de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour une période de trois jours, à la fin du mois de février. C’est dans le cadre de ces audiences que les citoyens pourront poser des questions, après avoir pris connaissance de la documentation disponible, qui totalise 7766 pages.

Québec participe

Interpellé par Le Devoir, le cabinet de la ministre de l’Environnement Isabelle Melançon a confirmé que le processus d’évaluation est dirigé par le gouvernement fédéral.

« Il a été convenu de procéder à l’analyse de ce projet par l’intermédiaire de la procédure d’évaluation environnementale de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale à laquelle le Québec sera partie prenante, dans l’esprit de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale. Tous les partenaires sont en lien dans ce dossier », a indiqué le cabinet de la ministre.

Selon Québec, cette façon de faire permettra au gouvernement de « participer pleinement à l’évaluation du projet ». Des « recommandations » ont aussi été « prises en compte » dans le cadre de l’évaluation fédérale.

La décision du gouvernement Couillard ne change rien aux obligations de respect de la LQE, réplique Jean Baril.

« Pour que les travaux de construction du terminal débutent, il faudra une autorisation du Québec. Sinon, des groupes pourront contester devant les tribunaux la légalité des travaux, parce qu’ils ne respecteront pas la Loi sur la qualité de l’environnement et son Règlement. »

Il existe d’ailleurs des cas où des projets portuaires sur le Saint-Laurent ont fait l’objet d’une évaluation du BAPE, rappelle Me Baril. C’est le cas pour le projet de Rabaska, mais aussi pour celui du terminal méthanier de Cacouna.

Le directeur général de Nature Québec, Christian Simard, dénonce pour sa part des « reculs systématiques » en matière d’évaluation environnementale, rappelant le cas du projet d’expansion du port de Québec.

« Les impacts d’un projet aussi majeur ne se limitent pas au seul terrain du port. Il y a des impacts en raison du dragage, mais aussi de la possible diffusion de contaminants, notamment dans l’eau. Il y a donc des compétences québécoises en jeu. »