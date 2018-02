Trudeau promet que le pipeline Trans Mountain sera construit

Même si la Colombie-Britannique s’oppose fermement à la construction du pipeline Trans Mountain, le premier ministre Justin Trudeau promet que le projet de transport de pétrole albertain sera construit.

« Je ne vais pas me prononcer sur les désaccords entre les provinces dans ce dossier », a-t-il affirmé d’entrée de jeu, dans le cadre d’une entrevue accordée jeudi à l’antenne de la CBC.

M. Trudeau faisait ainsi référence au différend qui oppose l’Alberta et la Colombie-Britannique, à la suite de la décision de cette dernière d’imposer des restrictions sur la hausse du trafic pétrolier maritime le long de la côte ouest. Une telle mesure pourrait bloquer la réalisation du projet Trans Mountain.

Or, il n’est pas question d’empêcher la construction de ce pipeline, a ajouté le premier ministre canadien. « Nous allons seulement réitérer que la décision que nous avons prise était dans l’intérêt national et que nous allons maintenir cette décision, ce qui signifie que nous allons faire en sorte que le pipeline Trans Mountain soit construit. »

Intérêt national

Selon ce qu’a également fait valoir Justin Trudeau, le rôle du gouvernement fédéral est de voir à « l’intérêt national », et ce, au-delà des désaccords qui peuvent exister entre les provinces. Dans le cas du pipeline de Kinder Morgan, l’Alberta évoque même l’idée de représailles économiques, voire des procédures judiciaires, afin d’assurer la réalisation de ce projet essentiel pour la croissance de l’industrie pétrolière.

Justin Trudeau est lui aussi d’avis que le transport du pétrole des sables bitumineux vers les marchés du Pacifique est « absolument essentiel », selon ce qu’il a réaffirmé jeudi.

Depuis l’élection de son gouvernement, le chef libéral a défendu à plusieurs reprises l’exploitation des énergies fossiles au Canada. L’an dernier, il a d’ailleurs été le conférencier vedette d’un événement qui a réuni, au Texas, les principales multinationales des énergies fossiles. À cette occasion, il a affirmé qu’« aucun pays ne trouverait 173 milliards de barils de pétrole pour simplement les laisser enfouis dans le sol », en référence aux réserves des sables bitumineux.

400 pétroliers

Avec le projet Trans Mountain, Kinder Morgan souhaite faire passer la capacité quotidienne d’un réseau existant de transport de pétrole de 300 000 à 890 000 barils. Le pipeline aboutira dans la région de Vancouver, où plus de 400 pétroliers seront chargés chaque année pour exporter le pétrole albertain vers le marché asiatique.

Le gouvernement de Justin Trudeau a approuvé le projet de pipeline d’exportation en novembre 2016. Kinder Morgan tarde cependant à concrétiser son projet d’exportation de pétrole des sables bitumineux. En raison de l’opposition particulièrement vive en Colombie-Britannique, elle peine en effet à obtenir certaines autorisations pour la construction de portions terrestres de son projet. Selon une évaluation récente, le transport de brut ne débuterait pas, dans le meilleur des cas, avant décembre 2020.

L’industrie des énergies fossiles pèse par ailleurs de plus en plus lourd dans le bilan canadien des gaz à effet de serre (GES). Les plus récentes données fédérales indiquent que le secteur pétrolier et gazier compte pour 26 % des émissions de GES du pays. Il devance donc les transports, qui se situent à 24 %.

Qui plus est, depuis 1990, les émissions de l’exploitation de pétrole et de gaz ont augmenté de 76 %. Les émissions de GES provenant de l’extraction des sables bitumineux ont quant à elles plus que quadruplé.