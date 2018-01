Séisme de 7,9 en Alaska: l'alerte au tsunami est levée

Un séisme de magnitude 7,9 a frappé tôt mardi au large de l’île Kodiak, en Alaska.



Un avertissement de tsunami a été lancé dans le nord de la côte ouest de l’Amérique du Nord, puis a été annulé après quelques heures.



La secousse s’est produite à 0h32, heure locale, à 280 kilomètres au sud de l’île Kodiak. Les autorités géologiques américaines l’ont détectée à une dizaine de kilomètres sous le plancher de la mer.



Les autorités ont demandé aux gens vivant sur la côte en Colombie-Britannique et en Alaska de s’en éloigner et de se déplacer vers des endroits plus élevés.



Des sirènes d’alerte ont retenti à Tofino et dans d’autres villes côtières. L’avertissement de tsunami lancé par l’agence Emergency Info BC couvrait la côte du détroit Juan de Fuca, certains secteurs de l’île de Vancouver et l’archipel Haida Gwaii.



La ville de Kodiak attendait ses premières vagues vers 1h45, mais rien ne s’était encore produit environ deux heures après le séisme.



Sur les médias sociaux, de nombreuses personnes ont signalé que la secousse avait été ressentie à plusieurs centaines de kilomètres de l’épicentre situé dans le golfe d’Alaska.



Les écoles de Kodiak ont été transformées en abris d’urgence et quelque 500 personnes s’y sont réfugiées.