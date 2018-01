La météo cause encore des inconvénients

La Ville de Montréal demande aux automobilistes de respecter les interdictions de stationner afin de permettre à ses employés de charger la neige le plus rapidement possible.

La météo capricieuse de la fin de semaine provoque plusieurs complications à travers le Québec. L’heure est au déneigement, partout dans la province, après une autre tempête qui aura laissé des dizaines de centimètres de neige derrière elle, et des résidants de la ville de Québec ont été évacués de leur domicile en raison d’inondations.

À Montréal, la quatrième opération de chargement de la saison a débuté dimanche soir. Elle devrait durer au moins 5 jours. La métropole a reçu ses plus fortes précipitations de l’hiver, pas moins de 36 centimètres de neige en 24 heures.

La Ville demande aux automobilistes de respecter les interdictions de stationner afin de permettre à ses employés de charger la neige le plus rapidement possible. Montréal compte plus de 10 000 kilomètres de chaussées et de trottoirs.

Inondations à Québec

À Québec, les autorités tentaient tant bien que mal de rétablir la situation, dimanche, dans le quartier Duberger–Les Saules, touché par des inondations, mais le débit de la rivière Saint-Charles était encore trop élevé pour intervenir.

Samedi, une trentaine de résidences de la ville de Québec ont été évacuées dans le secteur Duberger lorsque la rivière Saint-Charles est sortie de son lit. Une soixantaine de personnes ont quitté leur domicile, samedi ; aucune autre évacuation n’a eu lieu depuis.

Bill Noonan, du service de protection des incendies de la Ville de Québec, a expliqué dimanche après-midi que le courant de la rivière était beaucoup trop rapide pour amorcer les travaux. Si les autorités déployaient leur machinerie maintenant, elles pourraient risquer de créer d’autres embâcles, et d’aggraver le problème d’inondation. La Ville tente actuellement de diminuer le débit de la rivière afin d’intervenir le plus rapidement possible, a indiqué le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dans un communiqué.

Les autorités surveillent également les rivières Lorette, Montmorency et Jaune pour s’assurer qu’elles ne débordent pas trop.

Le SPVQ prévient que des rues seront toujours fermées dans le secteur touché, lundi matin. Le boulevard Père-Lelièvre, entre les boulevards Masson et Neuvialle, et le pont enjambant la rivière Saint-Charles ne seront pas accessibles aux automobilistes.

Retour à la maison

Par ailleurs, les 113 résidants évacués d’une petite communauté du sud du Nouveau-Brunswick, qui avaient dû quitter leurs résidences en raison d’inquiétudes quant au niveau de l’eau du barrage de la branche Est, ont pu rentrer à la maison dimanche soir. Un porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence de la province a confirmé que les résidences visées par un avis d’évacuation préventive depuis samedi ne craignaient plus de danger.

Certains endroits du Nouveau-Brunswick ont reçu plus de 100 millimètres de pluie samedi et dimanche, ce qui a causé des inondations et une montée des eaux dans les barrages.