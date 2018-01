Les sacs de plastique ont des avantages environnementaux, selon une étude commandée par Recyc-Québec

Même s’ils sont de plus en plus honnis et bannis, les sacs de plastique comportent certains avantages environnementaux. Il n’est d’ailleurs pas garanti que leur bannissement entraîne les gains écologiques souhaités. C’est du moins ce que conclut une étude réalisée par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG), à la demande de Recyc-Québec.

« Le sac de plastique conventionnel comporte plusieurs avantages sur les aspects environnementaux et économiques. Par sa minceur et sa légèreté, étant conçu pour un usage unique, son cycle de vie nécessite peu de matière et d’énergie », conclut le document de 160 pages, rendu public vendredi, et qui s’appuie sur une « analyse de cycle de vie environnementale et économique ».

L’étude du CIRAIG rappelle aussi que ces sacs de plastique conventionnels, interdits dès le début de janvier à Montréal, permettent d’éviter la production des sacs à ordures utilisés à la maison, étant couramment utilisés pour cette fonction.

Ces sacs, théoriquement recyclables, accusent toutefois une lacune majeure : le plastique n’est pas biodégradable. En plus de perdurer dans le temps et de s’accumuler dans les sites d’enfouissement, ils peuvent donc représenter une nuisance majeure pour la faune marine, qui peut les confondre avec de la nourriture. Leur fabrication nécessite aussi l’utilisation d’énergies fossiles.

Sacs réutilisables

Les travaux du CIRAIG ont aussi porté sur une analyse des sacs réutilisables, de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Certes, « ils sont plus robustes que les sacs jetables, mais leur fabrication génère plus d’impacts et est plus coûteuse », peut-on lire en conclusion de l’analyse.

« Ils ont le potentiel d’offrir les résultats d’indicateurs environnementaux les plus faibles à condition d’atteindre les nombres équivalents d’utilisations obtenus » dans le cadre de l’analyse du cycle de vie environnementale et économique. En moyenne, « les sacs réutilisables doivent être utilisés minimalement entre 35 et 75 fois pour que leurs impacts sur les indicateurs environnementaux du cycle de vie soient équivalents ou meilleurs à ceux d’un sac en plastique conventionnel ».

Dans le cas des sacs de polypropylène tissés — qu’on retrouve notamment chez Métro —, il est question d’un minimum variant de 16 à 98 utilisations pour que ses impacts potentiels soient « équivalents au sac de plastique conventionnel ». Pour le sac de polypropylène non tissé — qu’on retrouve notamment chez IGA —, l’analyse fait état d’un minimum de 11 à 59 utilisations.

Le sac en coton serait par en outre à proscrire, puisqu’il nécessite « entre 100 et 2954 utilisations » pour que son impact sur les indicateurs environnementaux de cycle de vie soit équivalent à celui du sac en plastique conventionnel.

Bannissement

L’analyse, commandée pour « fournir un éclairage scientifique supplémentaire sur les impacts des sacs à usage unique et des sacs réutilisables », estime par ailleurs que les résultats « ne permettent pas une conclusion simple quant à une augmentation ou une diminution des impacts environnementaux potentiels suite à un bannissement ». Les chercheurs suggèrent notamment d’étudier l’idée d’assujettir des frais à l’utilisation des autres types de sacs jetables qui ne sont pas bannis.

Les partisans de l’utilisation des sacs de plastique ont profité de la publication de l’étude commandée par Recyc-Québec pour dénoncer leur interdiction, qui doit prendre effet en juin à Montréal.

Selon l’Association canadienne de l’industrie des plastiques, l’étude « prouve hors de tout doute que le sac d’emplettes classique en plastique mince est le meilleur sac sur les plans environnemental et économique ». Le lobby du plastique demande donc « à toutes les municipalités qui ont banni le sac en plastique mince de revenir sur leur décision ».

Pour le Conseil canadien du commerce de détail, l’analyse « prouve que le bannissement n’est pas la solution ». « L’analyse de cycle de vie démontre que les règlements bannissant certains types de sacs dans les municipalités n’étaient pas basés sur la science. Nous souhaitons que les municipalités prennent acte de cette étude et basent dorénavant leurs décisions sur les faits », a fait valoir vendredi Jean-Luc Benoît, directeur des relations gouvernementales.

Recyc-Québec a été moins catégorique dans son analyse des résultats des travaux du CIRAIG. Selon la société d’État, « ne pas utiliser de sac demeure la meilleure option en tout temps ». « Si vous avez absolument besoin d’un sac, utilisez les sacs réutilisables que vous avez déjà lorsque vous faites des emplettes », peut-on lire dans le communiqué publié vendredi, en même temps que l’étude.