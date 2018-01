Le réchauffement climatique est très rapide, prévient le GIEC

La faiblesse des engagements des pays signataires de l’Accord de Paris est telle que le réchauffement global dépassera 1,5 °C d’ici 20 ans, constate le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans l’ébauche de son prochain rapport, dont des extraits viennent de faire l’objet de fuites.

Selon le GIEC, il existe un « risque très élevé » que la hausse des températures mondiales atteigne rapidement 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Or, cette limite est décrite par plusieurs scientifiques comme celle à ne pas dépasser pour éviter les pires effets des bouleversements climatiques.

Si les données inscrites dans l’ébauche du rapport du GIEC s’avèrent exactes, la limite de 1,5 °C serait atteinte dès 2040. Dans le cadre de l’Accord de Paris, les 195 pays signataires se sont pourtant engagés à limiter, au mieux, le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2100. Il s’agit d’ailleurs d’un scénario actuellement « extrêmement improbable », mais aussi très ambitieux, qui imposerait à la planète de réduire les émissions de 70 % à 95 % d’ici 2050.

Reboisement

Les engagements pris jusqu’à présent par les États sont toutefois nettement insuffisants pour respecter cette cible, puisque l’humanité se retrouve toujours sur une dangereuse trajectoire climatique, avec un réchauffement qui pourrait dépasser les 3 °C ou 4 °C d’ici la fin du siècle.

Cela signifie que la communauté internationale est encore loin de l’objectif minimal de l’Accord de Paris, soit de limiter le réchauffement « bien en deçà » de 2 °C. Une cible qui n’empêcherait toutefois pas la multiplication des événements climatiques extrêmes ni la fonte de certains glaciers continentaux, ce qui pourrait contribuer à l’élévation du niveau des océans.

Quoi qu’il en soit, pour espérer limiter le réchauffement sous les 2 °C, voire à 1,5 °C, le rapport préliminaire du GIEC prévient que les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien devront devenir la forme dominante d’énergie d’ici 2050, au plus tard.

Qui plus est, il faudra impérativement « retirer » du CO₂ de l’atmosphère terrestre pour espérer respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Cela pourrait signifier, par exemple, de mener des projets de reboisement à grande échelle, un objectif difficile à atteindre, en raison de la demande croissante pour les terres agricoles.

Le GIEC indique en outre qu’au-delà des émissions de CO₂, il est impératif de réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre nettement plus puissant que le CO₂. Ce gaz, libéré notamment dans le cadre de l’exploitation du pétrole et du gaz, se retrouve également en très grandes quantités dans le pergélisol de l’Arctique. Or, ce pergélisol tend à fondre en raison du réchauffement global, libérant ainsi ce que certains qualifient déjà de véritable « bombe climatique ».

Fin des combustibles fossiles

Le GIEC a réagi aux fuites de son ébauche de rapport en déplorant la situation et en rappelant que les documents préliminaires peuvent être substantiellement modifiés avant la publication officielle.

Dans ce cas-ci, le rapport doit être publié en octobre 2018, soit avant la prochaine Conférence des parties (COP). C’est dans le cadre de ce sommet que les pays doivent faire le point sur les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour Greenpeace, les données du GIEC démontrent d’ores et déjà l’urgence d’un virage énergétique vers les ressources renouvelables. « L’ère des combustibles fossiles peut et doit cesser. En plus de nous affranchir rapidement des hydrocarbures, nous devons protéger et restaurer nos forêts, défendre nos océans et transformer notre agriculture », a fait valoir vendredi le porte-parole du groupe écologiste, Patrick Bonin.

Efforts supplémentaires

Un rapport publié à l’automne 2017 par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) prévenait déjà de l’insuffisance des engagements en matière de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En fait, sans effort supplémentaire, l’humanité aura consommé 80 % de son « budget carbone » en 2030, c’est-à-dire la quantité de CO₂ qu’elle peut encore relâcher dans l’atmosphère sans dépasser 2 °C de réchauffement. Elle aura alors épuisé la totalité du budget lui permettant de ne pas aller au-delà de 1,5 °C.

Le PNUE presse donc les États de rehausser significativement leurs ambitions, en pointant directement les membres du G20, qui représentent près de 75 % des émissions mondiales. Dans ce contexte, le Canada devra en faire plus, selon les Nations unies. À l’heure actuelle, le gouvernement Trudeau a promis de réduire de 30 % les émissions canadiennes d’ici 2030, par rapport à 2005. Il s’agit d’une cible qui avait été fixée sous le gouvernement de Stephen Harper.