Baleines noires: la limitation de vitesse levée dans le golfe

Ottawa — Le ministère des Transports du Canada a levé jeudi la limitation de vitesse temporaire dans le golfe du Saint-Laurent, imposée en août aux navires de 20 mètres et plus afin de protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord victimes de nombreuses collisions. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a expliqué qu’aucun représentant de cette espèce menacée n’avait été aperçu dans la zone visée par la limitation de vitesse au cours des dernières semaines. Le ministère a levé la limitation afin de permettre aux navires de préserver leur manoeuvrabilité dans les conditions hivernales et pour assurer la sécurité des exploitants qui circulent dans les eaux canadiennes.