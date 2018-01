New York intente une poursuite contre cinq pétrolières

New York doit notamment faire face aux effets des vagues de chaleur et des inondations. Ici, les conséquences du passage de l'ouragan «Sandy», à New York, en 2012.

La Ville de New York intente une poursuite contre cinq entreprises pétrolières majeures, jugeant que ces multinationales sont responsables des changements climatiques et qu’elles devraient débourser des milliards de dollars pour les mesures d’adaptation aux bouleversements du climat.

Par cette poursuite, rendue publique mercredi, le maire de New York, Bill de Blasio, entend réclamer que les géants BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell contribuent au financement du plan que la Ville doit absolument mettre en oeuvre pour se préparer aux impacts des changements climatiques et ainsi assurer la « sécurité » des New-Yorkais.

Les « dommages » éventuellement alloués par la justice contribueraient donc au financement des mesures prises par la Ville pour lutter contre les conséquences des changements climatiques.

Jugeant sa ville « exceptionnellement vulnérable », le maire a d’ailleurs rappelé mercredi qu’un programme de plus de 20 milliards de dollars est déjà prévu afin de préparer New York — une ville de 8,5 millions d’habitants — à faire face aux tempêtes, aux vagues de chaleur et à la hausse du niveau des océans.

Tromperie

Selon les documents déposés en justice par l’administration municipale, non seulement « la ville souffre déjà des impacts des changements climatiques », mais cette crise environnementale sans précédent représente « le plus important défi » des prochaines décennies.

Dans une déclaration écrite, le maire Bill de Blasio a rappelé que les pétrolières BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell étaient au courant depuis plusieurs années de la réalité des bouleversements climatiques, mais qu’elles ont sciemment « trompé le public pour protéger leurs profits ».

Selon une étude publiée en 2017, ExxonMobil savait depuis les années 1980 que les changements climatiques étaient réels et causés par des activités humaines, mais a publiquement entretenu le doute sur cette réalité, trompant ainsi ses actionnaires et les citoyens.

Désinvestissement

Le maire de New York entend par ailleurs retirer les investissements du fonds de retraite de la Ville, un fonds de plus de 190 milliards $US, du secteur des énergies fossiles. Cela pourrait signifier le retrait de plus de 5 milliards de dollars des secteurs pétrolier, gazier et du charbon.

« New York fait front pour les générations futures et notre planète » en décidant de liquider ses investissements dans les énergies fossiles, a déclaré M. de Blasio.

New York devient ainsi « la première ville majeure des États-Unis » à désinvestir du secteur des énergies fossiles. D’autres grandes villes américaines ont déjà envisagé de désengager leurs fonds de retraite publics des énergies fossiles, notamment San Francisco et Seattle, mais aucune n’est encore passée à l’acte.

L’annonce de la poursuite et celle du désinvestissement des énergies fossiles surviennent alors qu’un rapport de l’Agence océanique et atmosphérique (NOAA) publié lundi révèle que les catastrophes naturelles ont provoqué un montant record de 306 milliards de dollars de dégâts en 2017 aux États-Unis, qui ont subi de puissants ouragans, des inondations, une sécheresse et des incendies de forêt dévastateurs.

Avec l’Agence France-Presse