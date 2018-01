Montréal: disparition des sacs de plastique léger

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Montréal est devenue lundi la première grande ville du Canada à interdire la distribution des sacs de plastique léger dans les commerces de détail de son territoire. Le règlement de la Ville de Montréal proscrit la distribution de sacs de plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns (0,05 millimètre), des sacs très minces qui sont très répandus dans les commerces. Les sacs qui contiennent un agent oxydant (les sacs oxodégradables, oxofragmentables et biodégradables) seront quant à eux complètement interdits, peu importe leur épaisseur. Il y aura des exceptions pour l’emballage des fruits et légumes, des médicaments et des vêtements chez le nettoyeur.