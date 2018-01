Trois-Rivières: un enfant de trois ans meurt dans un incendie

Un enfant de trois ans a perdu la vie dans un incendie qui a ravagé une maison unifamiliale du secteur de Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, en début de nuit mardi. Les parents ont été blessés et transportés à l’hôpital, mais leur vie n’est pas en danger. Les autorités n’ont pas révélé l’identité du bambin, mais selon Kevin Diamond, cousin de la mère, il s’agirait de Thomas Livernoche, « un petit garçon très enjoué, une boule d’énergie — c’était très dur de l’arrêter de jouer et de bouger ». L’incendie a éclaté peu après minuit, mardi, dans la maison unifamiliale de la rue Massicotte, entre le fleuve et le Centre hospitalier Cloutier-du-Rivage. Il faisait -28 degrés Celsius. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, un fort brasier faisait rage au deuxième étage. La mère, qui se trouvait avec l’enfant, avait alerté le père, au rez-de-chaussée, afin qu’il leur vienne en aide.