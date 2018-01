Les projets en transport qui retiendront l’attention en 2018

Au coeur des élections municipales de novembre dernier, les promesses en matière de transport ont soulevé de grandes attentes auprès de la population québécoise. Entre les dossiers qui traînent, les travaux qui achèvent et les nouveaux projets, l’année 2018 promet du changement en matière de transport et de mobilité.

Une politique de mobilité durable. D’ici le début du mois d’avril, le gouvernement du Québec compte se doter officiellement d’une politique de mobilité durable, promise depuis plusieurs années déjà. Réduction du nombre de véhicules sur les routes, davantage de financement dans le transport actif et des projets de transport en commun : les organismes du milieu sont unanimes et leurs attentes envers ce premier plan d’action sont élevées.

Pour Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, cette nouvelle politique de mobilité durable devrait « reposer sur la lutte contre les changements climatiques » et ainsi décourager davantage l’utilisation de l’auto solo. Pourquoi ne pas « faire payer les usagers du système routier selon les dommages qu’ils causent au système, selon la période de la journée — pour refléter leur participation à la congestion et la réduire ? » propose-t-il entre autres.

Des passages à niveau sur la voie ferrée à Montréal ? L’Office des transports du Canada (OTC), chargé d’arbitrer le conflit qui oppose la Ville de Montréal et le Canadien Pacifique sur l’aménagement de cinq passages à niveau sur la voie ferrée, devrait rendre son verdict cette année.

Depuis près de 25 ans, organismes, experts et politiciens s’inquiètent de voir les Montréalais traverser la voie ferrée — qui coupe certains quartiers de la métropole en deux — pour réduire la durée de leurs trajets quotidiens.

Fin 2016, la Ville de Montréal a fait appel à l’OTC pour trancher la question. Un dossier incomplet et le « manque de collaboration » de la part du CP ont toutefois retardé les procédures. Selon l’urbaniste à la retraite de la Ville de Montréal Jean Décarie, qui suit le dossier depuis le début, la réponse de l’OTC ne saurait tarder. « La décision de l’Office sera définitive, c’est majeur comme verdict. Quoique ce soit toujours contestable au niveau politique puisque le gouvernement fédéral acceptera ou non la décision finale », dit-il.



Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Vers un nouveau Code de la sécurité routière. Après trois ans d’attente, le gouvernement de Philippe Couillard a finalement présenté son projet de loi de refonte du Code de la sécurité routière (CSR) en décembre dernier. La loi doit être adoptée au cours de l’année, ce qui laisse encore un peu de temps aux organismes et aux acteurs du milieu pour faire valoir leurs recommandations.

Vélo Québec compte bien faire part de ses commentaires au ministère des Transports lors des audiences publiques prévues en février. « Il y a quelques bons points apportés, mais plusieurs sujets n’ont pas été traités, comme permettre [aux cyclistes] de traverser sur un feu piéton, de ne pas s’arrêter à un panneau d’arrêt s’il n’y a personne à l’intersection », note la présidente de Vélo Québec, Suzanne Lareau.

Pont Champlain. Les Montréalais devraient — normalement — rouler pour la première fois sur le nouveau pont Champlain, qui relie le centre-ville de la métropole à sa rive sud, cette année. Commencés en mai 2015, les travaux doivent se terminer en décembre 2018.

Mais le chantier a été plutôt mouvementé dans la dernière année : grève des ingénieurs du ministère des Transports du Québec, difficultés à acheminer les pièces lourdes au chantier, accidents de travail, pièces défectueuses. Certains experts et représentants syndicaux envisagent déjà quelques mois de retard dans la finalisation du projet, qui pourrait donc être inauguré plutôt en 2019.

De la concurrence pour Uber ? Malgré une vive opposition — et la menace d’un départ —, le géant du covoiturage commercial Uber restera au Québec. En octobre dernier, le gouvernement a décidé de prolonger le projet-pilote autorisant la compagnie à offrir ses services sur le territoire, mais en ajoutant quelques règles supplémentaires.

Une décision mal accueillie par les chauffeurs de taxi qui ne sont pourtant pas au bout de leur peine. La concurrence pourrait bien s’agrandir en 2018, les entreprises américaine Lyft et estonienne Taxify souhaitant installer leurs pénates à Montréal.

Plus proche concurrent d’Uber aux États-Unis, l’entreprise de San Francisco Lyft a lancé son service à Toronto en décembre, annonçant du même coup sa volonté d’expansion au Québec. La réglementation imposée à ce type d’entreprises par le gouvernement pourrait toutefois lui mettre des bâtons dans les roues. « [Lyft] songent très sérieusement à venir à Montréal, mais le cadre actuel sous lequel Uber évolue n’est pas favorable à sa venue », croit le professeur à HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau, notant qu’il sera nécessaire de revoir la réglementation pour permettre l’arrivée de nouveaux concurrents d’Uber.



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Des premiers véhicules autonomes. Annoncé en grande pompe l’été passé, le projet d’un minibus autonome, fonctionnant donc sans chauffeur, à Terrebonne a finalement été reporté au printemps prochain. Ce sera le premier essai de véhicule autonome au Québec.

S’il doute de voir les voitures intelligentes envahir les routes québécoises en 2018, le directeur du Laboratoire en intelligence véhiculaire de l’Université de Sherbrooke, Denis Gingras, ne s’étonnerait pas de voir les projets de navettes autonomes se multiplier. « En général, ces navettes sont à basse vitesse, sur des parcours fermés, donc dans un environnement bien contrôlé », fait-il remarquer. À ses yeux, c’est une première étape pour aller vers l’acceptation sociale de cette nouvelle technologie.

Il faudra cependant avoir l’aval de Québec, qui n’a fait aucune mention des véhicules intelligents dans son projet de loi de réforme du CSR. « Ça va prendre une modification législative à ce sujet et rapidement. On a besoin d’un encadrement pour autoriser les essais sur nos routes », ajoute M. Gingras.

Hyperloop ou monorail pour Québec ? À moins d’un an des prochaines élections provinciales, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé en novembre sa volonté de lancer un appel de projets pour développer un nouveau lien rapide entre Québec et Montréal.

L’entreprise TransPod Hyperloop travaille justement sur un projet de déplacement dans des capsules haute vitesse, permettant de faire le trajet Montréal-Québec en 25 minutes. La compagnie compte faire une étude de faisabilité en 2018 avant de proposer un projet.

L’idée d’un monorail séduit aussi le gouvernement. Le système, entièrement électrique, est suspendu à des dizaines de mètres du sol et propulsé par des moteurs-roues. On pourrait ainsi faire Montréal-Québec en 1 h 30.

Ce projet semble plus réaliste que l’Hyperloop aux yeux de M. Gingras. « [Le monorail] est moins coûteux et ça a moins d’impact en zone urbaine en terme d’installations, et surtout ça existe déjà ailleurs », explique-t-il. « On est encore très loin de maîtriser la technologie de l’Hyperloop, c’est nouveau et encore sur la planche à dessin. »