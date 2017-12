Une autre tempête s’approche du Québec

La Gaspésie sera la plus touchée, avec des accumulations totales de 15 à 25 centimètres.

Un autre système dépressionnaire s’approche du Québec et apportera avec lui de bonnes quantités de neige le jour de Noël.

Selon MétéoMédia, entre 5 et 10 centimètres de neige sont prévus à Montréal, dans les Laurentides, en Estrie et en Montérégie, de même qu’en Mauricie, dans le Centre-du-Québec, à Québec et dans Chaudière-Appalaches.

Mais c’est surtout la Gaspésie qui sera touchée. Des accumulations totales de 15 à 25 centimètres sont attendues. Les vents pourraient souffler à plus de 80 kilomètres à l’heure sur certains secteurs du littoral.

Entre-temps, les chaussées demeurent enneigées dimanche dans plusieurs régions du Québec, après les précipitations de samedi. Les routes sont glacées par endroits.

Plusieurs accidents ont été signalés samedi, soit des sorties de route, des tête-à-queue, des dérapages et des accrochages. Un motoneigiste et un conducteur de chenillette à neige ont perdu la vie.