Le Québec loin d'atteindre ses cibles de réduction de GES

La transition énergétique souhaitée par le gouvernement Couillard se manifeste timidement sur le terrain, de sorte que le Québec aura besoin d’une véritable « révolution énergétique » s’il espère atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) qu’il s’est fixées, constate le plus récent rapport sur l’état de l’énergie au Québec dévoilé mercredi.

« En 2017, on aura beaucoup parlé de transition énergétique : naissance du nouvel organisme Transition énergétique Québec (TEQ), multiples discours, plans d’action, nouvelles consultations », souligne d’entrée de jeu le document produit par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. « Mais lorsqu’on analyse les données et les tendances, on constate que toutes les paroles prononcées dans l’arène publique auront eu peu d’influence sur notre consommation d’énergie et nos habitudes de vie. »

Pour atteindre les cibles de réduction de GES, c’est sans doute une révolution énergétique qu’il faudra envisager, parce qu’une transition pourrait ne pas suffire. Pierre-Olivier Pineau et Johanne Whitmore, les auteurs du rapport

La plus récente édition d’État de l’énergie au Québec, un rapport publié chaque année depuis 2014, conclut que les Québécois sont plus que jamais des consommateurs d’essence et de diesel et qu’ils achètent des véhicules toujours plus gros et des maisons toujours plus grandes, « ce qui annule les gains réalisés en efficacité énergétique ».

Redoubler d’efforts

Les auteurs Pierre-Olivier Pineau et Johanne Whitmore notent que les ambitions de réduction de GES fixées par Québec pour 2020 (–20 % par rapport à 1990), pour 2030 (–37,5 % par rapport à 1990) et pour 2050 (–80 % par rapport à 1990) sont « bien supérieures à ce que nous réalisons sur le terrain ».

En 2015, le total des émissions de GES du Québec est demeuré pratiquement inchangé par rapport à 2014, de sorte qu’à cinq ans de la première échéance, il demeure en baisse de 10 % par rapport à 1990.

Pour le démontrer, le rapport expose une des cibles intérimaires de la politique énergétique 2030 du gouvernement du Québec annoncée en juin dernier : pour 2023, Québec vise une réduction de 5 % de la consommation de produits pétroliers, alors que cette consommation devrait plutôt baisser de 16,7 % pour permettre à la province d’atteindre graduellement la cible de –40 % pour 2030.

« Cela laisse au Québec sept fois plus à faire — soit 35 % de réduction — pour les sept années restantes avant 2030 », résument les chercheurs.

Toujours le transport

Comme ce fut le cas dans leurs rapports annuels précédents, les deux experts en énergie montrent du doigt le secteur des transports, qui compte pour 70 % de la consommation totale de produits pétroliers utilisés à des fins énergétiques au Québec.

Entre 1990 et 2015, le total de GES liés à l’énergie a diminué de 5 %. Mis ensemble, les secteurs de la production d’énergie et de l’exploitation minière, de même que ceux du résidentiel, du commercial et de l’industriel, ont réduit leurs GES de 28 %, alors que celui des transports a augmenté ses émissions de 21 %.

En 2016, la popularité des camions, et en particulier des camions légers, s’est confirmée : leurs ventes ont continué de croître, alors que celles des voitures ont poursuivi leur descente.

« Ces camions légers neufs sont en moyenne des véhicules plus chers, plus lourds et plus énergivores que les automobiles neuves, indique le rapport. Le Québec dépense ainsi plus d’argent pour développer un parc automobile qui ne devient pas plus écologique et qui contribue à la congestion, à la perte de productivité économique, à l’étalement urbain et à la détérioration de la santé des Québécois. »