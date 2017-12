Une première bordée de neige à Montréal mardi

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

La grande région de Montréal devrait avoir sa « première véritable chute de neige » de l’hiver, mardi, selon un bulletin d’Environnement Canada diffusé dimanche. L’agence prévoit qu’une quinzaine de centimètres de neige déferlera sur la ville. Les régions du sud et du centre du Québec seront aussi touchées par ce système dépressionnaire né au nord des Grands Lacs. De plus, « des quantités importantes de neige tomberont sur les régions du centre et de l’est du Québec à partir de mardi soir jusqu’à jeudi », selon l’agence.