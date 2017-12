Plaidoyer syndical pour la consigne des bouteilles de la SAQ

Une bonne partie du verre non recyclé provient des bouteilles de vin et de spiritueux vendues par la SAQ qui se retrouvent dans les bacs résidentiels des Québécois.

Les grandes centrales syndicales lancent un appel pour la consigne des bouteilles vendues par la SAQ, qui finissent bien souvent en matériau de recouvrement dans les sites d’enfouissement. Le gouvernement Couillard promet d’ailleurs de moderniser tout le système de consigne, qui n’a pas été modifié depuis plus de 30 ans au Québec.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec FTQ) et le Syndicat des Métallos (FTQ) ont lancé vendredi la campagne « Verre : la fin du gaspillage », accompagnée d’une pétition qu’elles espèrent faire signer devant certaines succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) ce samedi.

Les organisations syndicales rappellent ainsi que le verre est toujours très peu recyclé au Québec. Selon les données les plus récentes de Recyc-Québec, soit celles du bilan 2015, à peine 14 % du verre « généré » par les ménages québécois est acheminé « aux fins de recyclage ».

Il faut dire que le verre déposé dans le bac de recyclage se brise dans le transport, contaminant ainsi les autres matières, tout en étant lui-même contaminé par les matières présentes dans le bac. Les façons de faire actuelles ne permettent donc pas de recycler ce verre, qui représentait, en 2015, 159 000 tonnes « générées ». Celui-ci finit bien souvent en matériau de recouvrement dans les sites d’enfouissement.

25 ¢ par bouteille

Une bonne partie de ce verre provient des bouteilles de vin et de spiritueux vendues par la SAQ qui se retrouvent dans les bacs résidentiels des Québécois. Les organisations syndicales espèrent donc convaincre le gouvernement d’instaurer une consigne de 25 ¢ sur chaque bouteille vendue par la société d’État.

Selon les syndicats, une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux permettrait de récolter le verre séparément, de le traiter plus facilement pour qu’il puisse entrer à nouveau dans la composition de verre. « La consigne fonctionne très bien sur les bouteilles de bière classiques, avec un taux de recyclage et de récupération qui frise les 100 %. Il y a de quoi s’en inspirer afin de créer des emplois pour un réel recyclage du verre », a fait valoir vendredi le président de la CSN, Jacques Létourneau.

« Nous sommes une des seules provinces au pays à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux et on voit où ça nous a menés, avec des taux faméliques de recyclage et de récupération. Une consigne, c’est bon pour l’environnement, c’est bon pour l’économie du Québec et c’est bon pour l’emploi », a ajouté le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc.

Le gouvernement Couillard annoncé en juin dernier la mise sur pied d’un « groupe de travail » chargé de présenter des « solutions concrètes » afin de moderniser la consigne. Selon Québec, « toutes les options sont sur la table ». Mais rien n’a jusqu’ici été annoncé concernant les bouteilles de la SAQ.

La ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, refuse d’ailleurs de s’avancer sur les intentions du gouvernement. « La consigne est une solution, mais pas la seule solution. On doit garder en tête qu’il va toujours rester du verre dans nos bacs, les pots de confiture, de cornichons, etc. », a répondu son cabinet vendredi.

Projet de recyclage

Est-ce que la SAQ serait favorable à la consigne ? « La décision de consigner ou non les bouteilles de vin appartient au gouvernement du Québec et la SAQ répond à ses obligations légales », a indiqué la société d’État, dans une réponse écrite.

« Actuellement, il n’y a pas de problème significatif de récupération des bouteilles de vin au Québec. Le défi du verre se situe après sa récupération, soit dans le tri et les débouchés pour le verre », a ajouté la SAQ, en précisant que ce problème serait en voie d’être réglé « grâce aux efforts du plan Verre l’innovation ».

Ce projet, piloté par Éco Entreprises Québec et Recyc-Québec, comprend un projet-pilote qui est déployé dans cinq centres de tri pour une période de 15 mois. Celui-ci s’appuie sur une méthode qui permet de recycler le verre de façon efficace.

Consigne inutile

Même de son de cloche vendredi du côté d’Éco Entreprises Québec, qui représente les entreprises dans leurs obligations légales de financer la récupération. Par voie de communiqué, sa présidente, Maryse Vermette, a fait valoir que le plan « Verre l’innovation » donnerait des résultats positifs.

« En tout respect des positions que vous exprimez, nous croyons sincèrement que nous sommes en train de régler l’enjeu environnemental lié au recyclage du verre au Québec, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une consigne des bouteilles de vin », a-t-elle ajouté.

Le cabinet de la ministre Isabelle Melançon a également salué le plan « Verre l’innovation ». « L’industrie québécoise impliquée dans le recyclage du verre démontre qu’elle se prend en main, qu’elle a un plan et qu’elle le met en oeuvre. »

Il n’a pas été possible d’obtenir de données précises sur les ventes de bouteilles de vin et de spiritueux par la SAQ. Pour 2016, la société d’État indique seulement avoir vendu 163,8 millions de litres de vin (environ 220 millions de bouteilles) et 23,7 millions de litres de spiritueux.