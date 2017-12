Desjardins continuera d’investir dans les énergies fossiles

Le Mouvement Desjardins met fin au moratoire temporaire sur le financement des projets de pipelines et entend maintenir son soutien au projet Trans Mountain, de Kinder Morgan. L’institution dit toutefois vouloir « jouer un rôle proactif face au défi que représentent les changements climatiques », tout en poursuivant ses investissements dans les énergies fossiles.

Le Devoir révélait en juillet que le Mouvement Desjardins avait décidé de décréter un moratoire sur le financement des projets de pipelines d’exportation des sables bitumineux, dans la foulée de la controverse soulevée par son prêt de 145 millions de dollars à Kinder Morgan pour la réalisation du projet Trans Mountain, dans l’Ouest canadien.

L’institution phare du secteur financier québécois avait alors dit vouloir « évaluer » sa participation dans ce type de projets et mettre en place une « politique globale » concernant ces projets controversés.

Mercredi, Desjardins a donc annoncé la mise en place de « pratiques » pour améliorer le bilan environnemental de ses opérations et de ses investissements. « Comme coopérative financière, nous pouvons montrer l’exemple et encourager la transition énergétique », a fait valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, par voie de communiqué. L’institution prévoit ainsi d’investir dans des projets d’énergie renouvelable, mais aussi de diminuer l’empreinte carbone de son portefeuille sur les marchés publics.

Énergies fossiles

Il n’est toutefois pas question de tourner le dos aux énergies fossiles, un secteur où les investissements de Desjardins s’élèvent à 6,5 milliards de dollars, selon ce qu’a fait valoir M. Cormier en entrevue à La Presse canadienne. « Nous avons encore plein de nos membres et entreprises qui utilisent du pétrole pour faire vivre l’économie, a-t-il dit. Cela peut paraître intéressant de prendre une décision radicale, mais nos membres et la population n’ont pas encore pris cette décision. »

« Il ne faut pas oublier que l’on parle de transition. Le pétrole demeurera nécessaire pour de nombreuses applications pendant encore plusieurs années, et de nombreux membres et entreprises de Desjardins utilisent du pétrole pour faire vivre l’économie », a aussi précisé au Devoir la porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil.

L’institution met du même coup un terme à son moratoire temporaire sur le financement des projets de pipelines. « Ce moratoire est remplacé par les critères que nous mettons en place, a expliqué M. Cormier. Il n’y a pas de moratoire dans le secteur énergétique. Il y a de nouveaux critères, rigoureux, qui vont s’appliquer à tous les secteurs. »

Désinvestissement

Desjardins a ainsi annoncé mercredi qu’en vue de futurs investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers, des critères seront pris en compte « afin de favoriser une finance qui respecte l’environnement et les collectivités ».

Cet engagement ne va toutefois pas aussi loin que d’autres institutions financières internationales, comme la banque française BNP Paribas, qui compte cesser de financer des projets liés au pétrole des sables bitumineux.

Le mois dernier, dans le cadre de la conférence de l’ONU sur le climat (COP23), le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a pour sa part mis en garde contre la poursuite des investissements dans les énergies fossiles.

« En 2016, un montant estimé à 825 milliards de dollars a été investi dans les énergies fossiles et les secteurs générant des émissions élevées [de gaz à effet de serre]. Nous devons cesser de parier sur un futur insoutenable mettant en danger économies et sociétés, a-t-il insisté. Le changement climatique est la menace déterminante de notre temps. »

Pipelines

Le grand patron de Desjardins a par ailleurs confirmé à La Presse canadienne que la coopérative n’allait pas revenir sur sa décision d’octroyer un prêt de 145 millions à la pétrolière Kinder Morgan pour la construction du pipeline Trans Mountain.

Ce projet, qui doit permettre de transporter du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta vers la côte ouest, en vue de l’exportation, fait face à une très vive opposition en Colombie-Britannique. Pas moins d’une dizaine de recours judiciaires ont été entamés contre l’Office national de l’énergie, qui a recommandé l’approbation du projet, mais aussi contre le gouvernement fédéral, qui a approuvé le projet en novembre 2016. Plusieurs Premières Nations en font partie.

Qui plus est, la Ville de Vancouver s’y oppose, mais aussi celle de Burnaby, où doit aboutir le pétrole, ainsi que le gouvernement de la Colombie-Britannique.

« Bien que l’annonce d’aujourd’hui comporte certaines avancées importantes, entre autres en matière d’investissement dans les énergies renouvelables, Desjardins fait preuve d’incohérence, a fait valoir le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin. En décidant de conserver le prêt de 145 millions de dollars octroyé pour le projet de pipeline de sables bitumineux de Kinder Morgan, le Mouvement Desjardins tourne le dos aux Premières Nations qui s’y opposent, en plus de faire un pied de nez à la lutte contre les changements climatiques. »