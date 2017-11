Gaspésie: un nouveau gisement contiendrait plus de 800 millions de barils de pétrole

Le projet Bourque, entamé dès 2012 par Pétrolia, a reçu des appuis politiques et financiers de la part du gouvernement Couillard.

L’entreprise Pieridae Energy, qui vient de prendre le contrôle de Pétrolia, affirme que le gisement Bourque, situé en Gaspésie, pourrait contenir plus de 800 millions de barils de pétrole. Il s’agit d’un développement majeur pour ce projet, qui a toujours été présenté pour son potentiel en gaz naturel. Le gouvernement du Québec est le principal partenaire de l’entreprise dans le projet Bourque.

Par voie de communiqué, l’entreprise albertaine Pieridae Energy a annoncé jeudi une « mise à jour » concernant le projet Bourque, à la suite d’analyses portant sur un nouveau forage et des tests de production réalisés cette année.

Selon un rapport d’évaluation du projet Bourque rédigé par la firme Sproule — la même qui avait évalué le potentiel pétrolier d’Anticosti —, le « gisement » situé à l’est de Murdochville pourrait contenir un « volume de pétrole initialement en place » de 827 millions de barils de pétrole.

« Le rapport évalue à 90 % les chances que ce volume soit de 256 millions de barils [estimation basse] et à 10 % de chances que le volume soit égal ou supérieur à 1606 millions de barils [estimation haute] », a indiqué Pieridae Energy dans son communiqué. Cela signifie que l’estimation la plus optimiste fait état de la présence de plus de 1,6 milliard de barils de pétrole.

Ces estimations préliminaires « ne tiennent pas compte du facteur de récupération des hydrocarbures en place ni du caractère économique de leur développement éventuel », précise cependant le communiqué.

Appui du gouvernement

Le projet Bourque, entamé dès 2012 par Pétrolia, a reçu des appuis politiques et financiers de la part du gouvernement Couillard. L’entreprise Pétrolia a notamment reçu 12,3 millions de dollars pour développer ce projet d’exploration, via le fonds Capital Mines Hydrocarbures, en plus d’avoir bénéficié d’un autre investissement de 9,4 millions dans le même projet de la part d’Investissement Québec.

Le gouvernement du Québec est d’ailleurs un partenaire majeur dans le développement de ce projet, à hauteur de 45 %, derrière Pieridae, qui détient une participation de 51,03 %.

En annonçant les investissements successifs du gouvernement, le premier ministre Philippe Couillard et l’ex-ministre de l’Énergie, Pierre Arcand, ont cependant toujours présenté le projet Bourque comme un bon projet pour le Québec, en misant sur le fait que le gaz naturel pourrait représenter une source d’énergie de « transition ».

Du gaz au pétrole

L’annonce d’un important potentiel pétrolier constitue donc tout un revirement de situation. Jusqu’à présent, ce projet d’exploration a été présenté essentiellement pour son potentiel en gaz naturel conventionnel, même si Pétrolia a procédé à des forages horizontaux et a eu recours à des solutions d’acide pour la « stimulation » d’au moins un de ses puits sur le site Bourque.

Selon les prévisions présentées jusqu’à présent, il était question de construire un gazoduc pour relier le site d’exploitation au port de Gaspé, où le gaz naturel serait liquéfié à bord d’un usine flottante, avant son exportation par bateau.

Le communiqué publié jeudi ne précise toutefois pas quelle pourrait être la suite des choses pour le projet Bourque. L’entreprise de Calgary indique simplement que son « développement » éventuel « se fera dans le respect de l’encadrement législatif en vigueur au Québec et selon les plus hauts standards de l’industrie en matière de protection environnementale ».

En fusionnant avec Pétrolia, Pieridae a mis la main sur plusieurs permis d’exploration en Gaspésie.