L’accord sur la réduction des HFC maintenant ratifié

La ministre fédérale de l’Environnement a indiqué lundi qu’un nouvel amendement au protocole de Montréal devrait permettre de réduire les émissions d’un certain type de gaz à effet de serre qui réchauffe la planète plus rapidement encore que le dioxyde de carbone. Cet amendement, adopté en octobre 2016 par les pays signataires du protocole de Montréal, vise à réduire les hydrofluorocarbones (HFC), que l’on trouve notamment dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou les bombes aérosol. Catherine McKenna soutient que la ratification de l’« amendement de Kigali » permettra de freiner le réchauffement de la planète « d’un demi-degré Celsius d’ici la fin du siècle ». L’amendement de Kigali doit entrer en vigueur en janvier 2019. Il devait être d’abord ratifié par au moins 20 pays, ce qui est maintenant chose faite ; le Canada l’a ratifié plus tôt ce mois-ci.