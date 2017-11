Voir au-delà de la voiture électrique

Je ne crois pas que la voiture électrique soit la meilleure réponse à notre problème de pollution, du moins au Canada, à cause de l’étendue du territoire et de notre température trop froide. Mieux vaudrait investir pour assurer un bien meilleur rendement aux voitures à essence et diminuer de moitié le besoin d’utiliser la voiture en augmentant l’offre du transport en commun, comme semble vouloir le faire la nouvelle mairesse de Montréal. Très bon choix.