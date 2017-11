Le code national du bâtiment à l’heure des changements climatiques

Des chutes de neige plus abondantes, des tempêtes plus fréquentes créent de nouveaux problèmes pour les bâtiments, les routes et les ponts.

Ottawa — Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) affirme que les maisons et les autoroutes du pays ont été construites en fonction de modèles météorologiques qui sont maintenant désuets en raison des changements climatiques.

Le CNRC a lancé un appel d’offres la semaine dernière pour trouver un consultant qui mettra à jour les données météorologiques de 660 emplacements à travers le pays, dans le but de moderniser le code national du bâtiment afin que les infrastructures résistent mieux aux conséquences d’une planète de plus en plus chaude.

Cela fait partie d’un projet quinquennal de construction de bâtiments adaptés au climat de 40 millions de dollars décrit dans le budget fédéral de cette année.

Le Conseil souhaite que son consultant éventuel récolte de nouvelles données sur les changements climatiques, allant des températures saisonnières aux quantités de neige et de pluie, à la pression du vent et aux couches de pergélisol.

Dans le Nord, la fonte du pergélisol et l’érosion côtière dues à l’élévation du niveau de la mer sont déjà des défis majeurs. Plus au sud, des chutes de neige plus abondantes, des tempêtes plus fréquentes et avec des vents plus forts ainsi que des scénarios de précipitations inhabituelles créent de nouveaux problèmes pour les bâtiments, les routes et les ponts.

Les nouvelles données serviront ensuite à la mise à jour 2020 du code national du bâtiment et à celui de la construction des autoroutes, qui ne sont pas des lois mais qui servent de modèles pour les provinces et les municipalités.