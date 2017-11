Climat: une catastrophe annoncée

Même cri d’alarme, allant crescendo. Les moyens existent pour limiter les gaz à effet de serre, il faut d’urgence les mettre en oeuvre, sinon…

Le dernier rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur l’action climatique fait état d’un écart « catastrophique » entre les promesses nationales de réduction des GES et les efforts qu’il faudrait déployer d’ici à 2030 pour parvenir à freiner le réchauffement sous 2 degrés Celsius. « Nous sommes loin de faire ce qu’il faudrait », souligne Erik Solheim, directeur du PNUE, ce qui est d’autant plus inquiétant que s’essouffle le sursaut de mobilisation annoncé par l’Accord de Paris, entré en vigueur il y a un an.

Les appels à l’action pleuvent à l’approche de la 23e conférence de l’ONU sur les changements climatiques (COP23), qui s’ouvre lundi prochain à Bonn. Lundi, l’Organisation météorologique mondiale affirmait que la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère avait atteint un nouveau record en 2016 et que « les brusques variations de l’atmosphère observées ces 70 dernières années sont sans précédent ».

Un autre rapport publié mardi dans la revue The Lancet, à l’initiative notamment de l’Organisation mondiale de la santé, indique que les dérèglements climatiques avaient déjà des impacts bien concrets sur la santé publique — coups de chaleur, problèmes cardiaques, malnutrition, etc. —, des impacts « bien pires qu’on ne le pensait auparavant ». C’est encore dans The Lancet qu’une grande enquête concluait récemment que la pollution avait été responsable de 9 millions de morts prématurées en 2015, soit « trois fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis ».

Sur quel ton faut-il le dire pour qu’enfin nous cessions de procrastiner ?

Les engagements pris par les 195 pays parties prenantes de l’Accord de Paris, dit le PNUE, ne permettront de faire que le tiers du chemin nécessaire. En encore ! Tiendront-ils même leurs promesses ? Le négationnisme climatique des républicains qui sont au pouvoir aux États-Unis ne doit pas servir à masquer le défaut de volonté général : celui du Canada, dont le plan d’attaque libéral n’est pas plus ambitieux que celui de l’ancien gouvernement Harper ; celui du Québec, dont le gouvernement vient d’ouvrir lacs et rivières aux projets d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz… C’est un défaut de volonté général, confinant à la résignation, qui fait par ailleurs oublier une réalité incontournable aux Occidentaux que nous sommes : à savoir que ce sont les populations des pays pauvres et en développement — les moins responsables du réchauffement — qui seront les plus démunies face à la catastrophe qui prend forme.